Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy jueves 16 de octubre

Miteco actualiza la situación de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 53,08 % de su capacidad este jueves 16 de octubre.

Los datos oficiales revelan que la reserva hídrica resultó bajó en comparación con los últimos siete días.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para entender la administración de los recursos hídricos en el país.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: jueves 16 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 29.745 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 53,08 %.

Variación de hace una semana: -595 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,06 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 26.595 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 47,46 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

La capacidad del agua bajó en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 43,30%.

Aragón: 52,05%.

Asturias: 60,75%.

C. Valenciana: 39,26%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 40,41%.

Castilla-La Mancha: 50,57%.

Cataluña: 71,95%.

Comunidad de Castilla y León: 55,24%.

Extremadura: 59,44%.

Galicia: 56,71%.

Murcia: 23,65%.

Navarra: 33,17%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.