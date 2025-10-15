España

Pronóstico del clima en Sevilla este miércoles 15 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este miércoles en Sevilla.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Sevilla habrá un 1% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 30 centígrados y una mínima de 18°. La nubosidad será del 73% y por la noche habrá una probabilidad del 3% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima de esta ciudad española

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

Sevilla tiene un clima característico
Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

SevillaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Málaga este 15 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y

Un soltero lleva su figurita de ‘Playmobil’ a ‘First Dates’ por si triunfa en la cena: “Para que nos casara en la mesa”

Sin duda ha faltado química y atracción entre los dos solteros, aunque ella se respalda: “Lo que tiene que hacer es no venir con las fantasmadas”

Un soltero lleva su figurita

¿Cuál es la temperatura promedio en Madrid?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima en España: el pronóstico del tiempo para Barcelona este 15 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: el pronóstico

Cupón Diario de la Once: comprueba los números ganadores del 14 de octubre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Cupón Diario de la Once:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia niega la custodia

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

Pedro Sánchez asegura no opinar sobre los Nobel de la Paz, pero felicitó a seis galardonados antes de guardar silencio sobre María Corina Machado

Sandra Sánchez, jurista, explica todo lo que debes saber antes de ir a un juicio como testigo: “Si te han citado, tienes la obligación legal de asistir”

El Supremo solicita al Parlamento Europeo que levante a Alvise Pérez su inmunidad como eurodiputado para investigarlo por financiación ilegal

Estados Unidos insiste en que España debe cumplir con el objetivo de gasto del 5% en Defensa “sin excepciones ni salvedades”

ECONOMÍA

Un español que vive en

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Bono Alquiler Joven 2025: Andalucía recibirá más del 17% de la subvención estatal frente al 1,7% de La Rioja

Trump amenaza a España con un “castigo comercial a través de aranceles” por no llegar al 5% del PIB en defensa: “Deberían ser castigados”

DEPORTES

España arrasa a Bulgaria con

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos