España

Las revistas del corazón esta semana: la confesión romántica de Toñi Moreno y la “nueva ilusión” de Irene Rosales tras Kiko Rivera

Este miércoles, 15 de octubre, también son protagonistas del kiosco Julián Contreras, que hace su confesión más cruda, y la princesa Leonor, que brilló en el 12 de octubre

Alba García

Por Alba García

Guardar
Las portadas de las revistas
Las portadas de las revistas del 15 de octubre de 2025

El kiosco de esta semana está protagonizado por la familia real, que aparece en las cuatro cabeceras del corazón con motivo del día de la Fiesta Nacional, celebrada este pasado domingo 12 de octubre.

Ya de manera individual, destacan Julián Contreras en Lecturas, que habla de su momento más oscuro, o Irene Rosales, que aparece en Semana junto a su nueva ilusión tras su ruptura con Kiko Rivera. Diez Minutos, por su parte, lleva una entrevista íntima de la presentadora Toñi Moreno y ¡Hola! todas las imágenes de la boda de Francesca Thyssen.

‘Lecturas’

El tema principal de la revista está protagonizado por Irene Rosales, quien está enamorada tras su ruptura con Kiko Rivera. En esta exclusiva se puede ver a la sevillana caminando de la mano y besándose con un joven, cuya identidad se devela en el interior de sus páginas.

Portada de la revista 'Lecturas'
Portada de la revista 'Lecturas' del 15 de octubre de 2025

El otro tema principal de esta semana está protagonizado por Julián Contreras, a quien responde a su hermano Francisco Rivera y a su cuñada, Lourdes Montes, tras las recientes declaraciones de la diseñadora.

Contundente, el hijo pequeño de Carmina Ordóñez dice que “no les importó que casi me suicidase”. Y en otro orden de cosas, como tercer tema, un repaso al día de la Hispanidad, en el que la princesa Leonor fue la gran protagonista.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'
Portada de la revista 'Semana' del 15 de octubre de 2025

Irene Rosales acapara también la primera página de esta publicación, que muestra otras imágenes diferentes en las que aparece con este misterioso joven, cuya identidad no se desvela en la primera página. En este caso, se ve a la influencer y a su misteriosa nueva pareja disfrutando de varias citas tanto en su Sevilla natal como en Madrid.

La reina Letizia y sus dos hijas también aparecen en esta primera página durante la fiesta nacional, en la que las tres volvieron a posar juntas. Para terminar, se desgrana el juicio de Belén Esteban contra Toño Sanchís, que podría acabar con el representante de famosos en la cárcel.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 15 de octubre de 2025

Toñi Moreno ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos en la que habla del amor, desvelando que lleva cinco años sin pareja. A pesar de ello, la presentadora asegura que está deseando enamorarse, pero que a la hora de conocer a alguien prefiera hacerlo de una manera tradicional: “no soy de citas a ciegas ni de aplicaciones”, asegura.

Quien sí está enamorada es Susanna Griso, que ha anunciado su boda con Luis Enríquez Nistal para julio del próximo año.

Para cerrar esta portada, la publicación desvela que Sara Carbonero empieza su carrera como escritora y, además, hace un resumen de cómo fue el Día de la Hispanidad para la familia real.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡Hola!'
Portada de la revista '¡Hola!' del 15 de octubre de 2025

La revista ¡Hola! ha vuelto a reunir a algunos rostros del panorama nacional en una fiesta sobre la moda, y centra su portada en ella. Se puede ver por ejemplo a Sara Carbonero o Tamara Falcó. En otro orden de cosas, encontramos en exclusiva las imágenes de la boda de Francesca Thyssen en Venecia y como tercer y último tema, un repaso a la fiesta nacional, a la que volvió la familia real al completo cinco años después.

