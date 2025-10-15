España

Clima en Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Zaragoza este miércoles 15 de octubre.

La probabilidad de precipitaciones para este miércoles en Zaragoza es de 3% durante el día y del 4% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 20% en el transcurso del día y del 10% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 24 grados y un mínimo de 13 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora en el día y los 9 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste de España, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las lluvias suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las lluvias se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (Reuters)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ZaragozaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 15 de octubre en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima: las temperaturas que predominarán

Carlos, tercer expulsado de ‘OT 2025’, desmiente la división de la Academia: “No hay ningún mal rollo. Cada uno es de su padre y de su madre”

El artista confiesa sentirse en una fase de readecuación. Explica que ha sido extraño volver a la vida cotidiana tras semanas de rutina controlada, pero asegura sentirse cómodo y contento

Carlos, tercer expulsado de ‘OT

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

El incremento de la oferta abre una “oportunidad histórica” para que muchas familias puedan pasar del alquiler a la compra en un contexto de hipotecas “muy bajas”, señalan los analistas

La decisión de los ‘fondos

Ábalos podría tener un abogado de oficio, pero sus ingresos le impiden acceder a la justicia gratuita: su maniobra para aplazar la citación en el Supremo se vuelve en su contra

El exministro del PSOE intentó romper con su abogado a menos de 48 horas de declarar, pero el juez considera que buscaba retrasar su comparecencia

Ábalos podría tener un abogado

De la canción del momento a la música de algunos anuncios: por qué no podemos sacarnos algunas melodías de la cabeza

El origen de estos bucles involuntarios se halla en una exposición repetida a fragmentos musicales específicos

De la canción del momento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos podría tener un abogado

Ábalos podría tener un abogado de oficio, pero sus ingresos le impiden acceder a la justicia gratuita: su maniobra para aplazar la citación en el Supremo se vuelve en su contra

‘Secuestrar’ el agua y pozos ilegales: la última batalla política en la urbanización más grande de Madrid que va camino de los tribunales

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

Pedro Sánchez asegura no opinar sobre los Nobel de la Paz, pero felicitó a seis galardonados antes de guardar silencio sobre María Corina Machado

Sandra Sánchez, jurista, explica todo lo que debes saber antes de ir a un juicio como testigo: “Si te han citado, tienes la obligación legal de asistir”

ECONOMÍA

La decisión de los ‘fondos

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Bono Alquiler Joven 2025: Andalucía recibirá más del 17% de la subvención estatal frente al 1,7% de La Rioja

DEPORTES

España arrasa a Bulgaria con

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos