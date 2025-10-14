España

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

En el caso analizado, la medida tuvo un carácter meramente accidental y limitado a dos meses, sin afectar a la jornada anual ni al número total de guardias realizadas

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Ambulancia (Europa Press)
Ambulancia (Europa Press)

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha rechazado el recurso presentado por un conductor de ambulancias en el servicio de urgencias de Toledo, quien había denunciado una modificación sustancial de sus condiciones laborales tras un conflicto por el régimen de vacaciones. La sentencia confirma la decisión previa del Juzgado de lo Social número 2 de Toledo, que había desestimado la demanda del trabajador contra la empresa José María San Román Gómez-Menor S.L., conocida comercialmente como Ambulancias Finisterre.

El hombre llevaba trabajando en la empresa desde el año 2000, desempeñando su labor en turnos de doce horas bajo un sistema de rotación de siete días de trabajo seguidos por otros siete de descanso. Su relación laboral se regía por el IV Convenio Colectivo de transporte sanitario de Castilla-La Mancha, que regula las condiciones de trabajo del personal dedicado al traslado de enfermos y accidentados en ambulancia.

Dos períodos de vacaciones al año

El origen de la controversia se remonta al verano de 2023, cuando la empresa comunicó al trabajador la fijación de sus vacaciones en dos períodos concretos: del 1 al 15 de agosto y del 1 al 15 de septiembre. En la carta remitida el 29 de julio de ese año, la dirección justificó la medida en una sentencia previa del Juzgado de lo Social que establecía que el personal del servicio de urgencias debía regirse por el artículo 30 del convenio colectivo, el cual fija un régimen específico de vacaciones distinto del previsto en otras bases operativas.

La empresa argumentó que, en cumplimiento estricto de lo dispuesto por el juzgado, debía organizar los turnos de descanso de acuerdo con las necesidades del servicio, asegurando la continuidad de la atención urgente.

El trabajador, disconforme con esa decisión, presentó demanda ante el Juzgado de lo Social número 4 de Toledo reclamando su derecho a elegir las fechas de sus vacaciones. El litigio terminó con un acuerdo entre las partes, aprobado judicialmente el 31 de agosto de 2023, en el que el afectado aceptó los períodos propuestos por la empresa, que de hecho ya había disfrutado parcialmente.

Quince días de trabajo consecutivos

Pese a ello, la tensión con la dirección no desapareció. A finales de septiembre, la empresa comunicó al empleado que, tras concluir las vacaciones, debía retomar su régimen habitual de turnos a partir del 2 de octubre, manteniendo el horario de doce horas diarias y el sistema de siete días consecutivos de trabajo seguidos de otros siete de descanso.

Durante los meses de agosto y septiembre, sin embargo, la organización del servicio sufrió un cambio temporal. Para dar cumplimiento a diversas sentencias dictadas sobre las vacaciones del personal del servicio de urgencias, la empresa impuso a los trabajadores afectados un régimen excepcional de trabajo durante quince días consecutivos en turnos de doce horas, antes de recuperar su calendario habitual. Esta reorganización afectó a todos los conductores del servicio de Soporte Vital Básico de Toledo y, en un caso, a un empleado destinado en la base de Argés.

El demandante consideró que aquella medida suponía una modificación sustancial de sus condiciones laborales, además de una posible represalia por haber ejercido acciones judiciales en defensa de sus derechos. En consecuencia, presentó una nueva demanda, esta vez por modificación sustancial de condiciones de trabajo y vulneración de derechos fundamentales. El Juzgado de lo Social número 2 de Toledo desestimó sus pretensiones en marzo de 2024, y el caso acabó elevándose en recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Los cambios de horario no son alteraciones estructurales

Este tribunal ha concluido que la actuación empresarial no constituye una modificación sustancial de las condiciones laborales, sino una medida temporal y excepcional, derivada de la necesidad de cumplir con resoluciones judiciales firmes que afectaban a la organización del servicio de urgencias. Según el tribunal, la empresa actuó dentro del marco de su potestad de dirección y organización, y lo hizo para dar cumplimiento a las sentencias que establecían un régimen de vacaciones específico para el personal de urgencias, lo que obligaba a una redistribución puntual de turnos.

La Sala descarta también categóricamente la existencia de cualquier vulneración de derechos fundamentales. Rechaza que hubiera discriminación por razón de la afiliación sindical del trabajador, puesto que la medida afectó por igual a todos los empleados implicados en los litigios previos sobre vacaciones, sin distinción ideológica ni represalia individual.

Yolanda Díaz presenta el nuevo Proyecto de Ley para el registro horario

De igual modo, niega que se produjera una represalia o castigo vinculado al ejercicio de acciones judiciales, considerando que la empresa se limitó a adaptar temporalmente los horarios para garantizar la prestación del servicio y el cumplimiento de lo pactado judicialmente.

En su resolución, el tribunal recuerda que las variaciones temporales en la organización del trabajo no pueden equipararse a una alteración estructural de las condiciones laborales, y que solo estas últimas —cuando son sustanciales, permanentes o afectan gravemente a la conciliación, el salario o la jornada— pueden ser objeto de impugnación conforme al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. En el caso analizado, la medida tuvo un carácter meramente accidental y limitado a dos meses, sin afectar a la jornada anual ni al número total de guardias realizadas, que permanecieron invariables respecto a ejercicios anteriores.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasEmpleo en EspañaCastilla-La ManchaSanidadTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

Se puede exigir en los casos en que el mal estado de la vivienda afecte a los demás propietarios

Estas son las obras a

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

El presidente del Gobierno mantiene que este porcentaje es suficiente para “dar respuesta a los desafíos” de la OTAN

Pedro Sánchez defiende las “relaciones

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

El dirigente español, presente en el acuerdo para un alto el fuego en Gaza firmado en Egipto, confirma que el embargo de armas seguirá vigente “hasta que haya un acuerdo de paz duradera”

Pedro Sánchez pide que no

Emoción y tensiones en la gala 4 de Operación Triunfo 2025: Carlos tercer expulsado y Judit y Lucía nominadas

La gala 4 dejó momentos llenos de emoción, actuaciones memorables y una nueva expulsión

Emoción y tensiones en la

La rutina de una chica de 28 años para poder ahorrar: “Si no, me sería imposible pagar un alquiler o pagar una locura por una habitación”

En 1 hora y 45 minutos aproximadamente está en la oficina. El viaje implica tomar el tren hasta Chamartín y luego el metro hasta su puesto de trabajo

La rutina de una chica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez defiende las “relaciones

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

La razón por la que siempre debes abrochar el cinturón trasero del coche: el riesgo del “efecto elegante”

Un padre mantiene la custodia compartida de su hijo y el uso de la vivienda familiar, aunque por su trabajo tenga que delegar parte del cuidado a los abuelos

Cercanías Madrid convoca huelga para este miércoles 15 de octubre: así es como afectará a los 600.000 usuarios

ECONOMÍA

Estas son las obras a

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un escaso 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell deciden acudir a la OPA del BBVA

Andrés Millán, abogado: “El Gobierno plantea subir las cuotas de todos los autónomos para el inicio de 2026”

Cotización del euro frente al dólar hoy 14 de octubre

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20