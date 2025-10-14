España

Predicción del clima en Madrid para antes de salir de casa este 14 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 14 de octubre, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Madrid.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 25 grados, la probabilidad de lluvia será del 4%, con una nubosidad del 7%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 14 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 2%, con una nubosidad del 12%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Madrid (Imagen ilustrativa Infobae)

Al encontrarse al centro de del país europeo, el estado del tiempo en Madrid es considerado como mediterráneo continental, aunque también es conocido como clima templado con verano seco y cálido.

Este tipo de clima se caracteriza por sus inviernos templados y, como lo dice su nombre, por veranos secos y cálidos.

Para el gobierno de Madrid, las temperaturas mínimas se registran en invierno y oscilan los 0 grados centígrados, mientras que las máximas en verano alcanzan los 40 grados centígrados.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España asegura que la temperatura máxima en la capital no pasa de los 35 grados centígrados, principalmente al sur; en tanto, la temperatura mínima promedio baja de los 0 grados centígrados, sobre todo al norte de Madrid.

Las temperaturas máximas se hacen presentes entre julio y agosto, mientras que las temperaturas mínimas entre enero y febrero.

La temperatura media de la ciudad ronda los 15 grados centígrados. Cabe mencionar que las heladas en Madrid son frecuentes y las nevadas son más ocasionales. De acuerdo con el Aemet, en la parte más al sur de la ciudad puede haber hasta cinco días de nevadas al año, pero al norte fácilmente se superan los 20 días de nevadas anuales.

En cuanto a las precipitaciones, en la capital española la temporada de lluvias se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

A finales de año, entre octubre y diciembre, así como abril y mayo, son los meses en los que más llueve en Madrid.

Las temperaturas en Madrid van
Las temperaturas en Madrid van desde los cero grados centígrados hasta los 40 grados centígrados(Ayuntamiento de Madrid)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

MadridTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Barcelona este 14 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del estado del tiempo:

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 13 de octubre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los ganadores del Cupón

Un baile en el restaurante de ‘First Dates’ sube la temperatura entre los solteros: “No sé si lo he confundido”

Los solteros han vivido un momento tenso al hablar de sexo durante la cena

Un baile en el restaurante

Estos son los números ganadores del sorteo de Bonoloto del 13 de octubre

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Estos son los números ganadores

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 13 de octubre

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería 6/49: la combinación ganadora
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una sociedad creada en Bogotá

Una sociedad creada en Bogotá por tres estudios de arquitectura españoles acaba en una batalla judicial en Madrid por un impago de 50.397 euros

Una enfermera que informaba sobre la cancelación de citas médicas por una huelga de sanitarios es agredida por el familiar de un paciente

Interior asegura que la plantilla de la UCO ha crecido un 61% y ‘cuesta’ 3,5 millones de euros anuales

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 13 de octubre

“En Holanda te pagan por tener hijos”: una persona que vive allí explica cómo funcionan las ayudas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 13 octubre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 13 octubre

Las transferencias bancarias dejan de ser a ciegas: la nueva verificación que previene errores y fraudes

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20