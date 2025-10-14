Patricia Cabo, odontóloga: “Si te raspa, es que tienes placa dental”

Patricia Cabo. (Tik Tok)

La salud bucodental es una parte esencial del bienestar general. Tener una boca sana no solo nos permite hablar, sonreír y comer adecuadamente, sino que también influye directamente en nuestra salud física, emocional y social. Problemas aparentemente menores, como la acumulación de placa, las caries o el mal aliento, pueden derivar en afecciones más graves si no se previenen o tratan a tiempo.

En los últimos años, muchos profesionales de la salud, entre ellos médicos, psicólogos, nutricionistas y odontólogos, han comenzado a utilizar las redes sociales como una herramienta poderosa para divulgar información. Este fenómeno ha permitido que conocimientos especializados lleguen a un público más amplio, fomentando así la educación sanitaria y promoviendo hábitos saludables desde edades tempranas.

Una de las profesionales que ha destacado en este ámbito es la odontóloga Patricia —Patty— Cabo. Gracias a su su capacidad comunicativa y su enfoque didáctico, ha logrado ganar una gran cantidad de seguidores. En sus vídeos de Tik Tok (@odontologiapatty), la doctora solo responde dudas comunes, curiosidades sobre el grado en odontología y también divulga contenido donde enseña conceptos fundamentales sobre higiene oral de una forma sencilla, cercana y entretenida.

Dientes sucios o limpios

En una de sus publicaciones recientes, la odontóloga abordó un tema muy cotidiano pero importante, que es cómo saber si tenemos los dientes sucios o limpios en un momento determinado. A través de un vídeo corto y directo, explica una manera práctica de comprobarlo en casa.

“Si en este momento te pasas la lengua así por todos tus dientes…”, comienza diciendo. La recomendación consiste en pasar la lengua por la superficie frontal de los dientes, desde los incisivos centrales hasta los primeros premolares, prestando atención a la textura.

Según la profesional, si al hacer esto los dientes se sienten lisos, probablemente estén limpios. Sin embargo, si se percibe una sensación áspera o rugosa, es muy probable que haya placa dental acumulada, por lo que conviene cepillarse de inmediato. “Si te raspa, tienes placa dental ¡Vete a lavarte los dientes!”, advierte Patricia.

Este tipo de consejos prácticos son un ejemplo claro de cómo la divulgación digital puede tener un impacto positivo en la salud pública. Recordar la importancia del cepillado regular, el uso de hilo dental y las visitas periódicas al dentista son acciones simples que pueden prevenir enfermedades y evitar complicaciones futuras.

Una odontóloga influencer

Patricia no solo divulga información valiosa sobre el cuidado dental, sino que también rompe con ciertos estigmas. En una entrevista reciente para La Voz de Galicia, recalcó la importancia de su profesión y cómo desea marcar una diferencia en la relación entre los pacientes y el sillón del dentista. “Existe mucho miedo hacia los odontólogos y a mí me gustaría ser la dentista a la que cualquiera iría con los ojos cerrados”, afirmó. Este objetivo refleja su deseo de humanizar la atención dental, reducir el miedo tradicional al dentista y fomentar una cultura de prevención.

Además de contenido sobre la salud, Cabo representa una nueva generación de profesionales de la salud que entienden la importancia de la prevención, la comunicación clara y el poder de las redes para transformar hábitos. Entre sus planes futuros está el seguir creciendo en redes y consolidar una comunidad fiel de seguidores.

