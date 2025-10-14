España

Laila Torralba (28 años), de España a Indonesia: “Aquí todo lo que ganamos lo ahorramos, algo que en casa es imposible”

Laila Torralba cambió la rutina de oficina por una vida más libre en un paraíso tropical

Por Clara Barceló

Playas de Indonesia (Freepik)
Playas de Indonesia (Freepik)

Cada vez son más los jóvenes que deciden marcharse de España en busca de mejores oportunidades laborales y una vida más equilibrada. Profesiones como la medicina, la ingeniería o la investigación ofrecen en el extranjero sueldos y condiciones que en muchos casos duplican o triplican los de nuestro país.

Alemania, Dinamarca o Noruega se encuentran entre los destinos más habituales, donde los salarios anuales pueden oscilar entre los 5.000 y los 90.000 euros brutos, además de ofrecer una excelente calidad de vida.

Sin embargo, hay quienes deciden dar un giro todavía más radical y buscar la felicidad lejos de Europa. Es el caso de Laila Torralba, una fisioterapeuta de 28 años que decidió mudarse a Indonesia para cambiar por completo su estilo de vida.

El punto de inflexión: la pandemia

Todo comenzó durante la pandemia de 2020. Laila, como tantos otros jóvenes, comenzó a replantearse su futuro y su manera de vivir. “Teníamos mucha incertidumbre por el futuro y nos dimos cuenta de que no queríamos seguir con la esclavitud de la rutina, de tener una vida de 9 a 17 horas. Queríamos buscar otras opciones que nos permitieran tener un poco más de libertad”, explicó la joven en una entrevista para La Vanguardia.

Junto a su pareja, tomó la decisión de dejar atrás su empleo y apostar por un proyecto propio. En 2021, se lanzaron a construir un surfhouse en una pequeña playa de Indonesia. Aunque el proceso fue largo y complicado, Laila asegura que fue una de las mejores decisiones de su vida.

De una simple cabaña a un negocio rentable

Surf en Indonesia (Freepik)
Surf en Indonesia (Freepik)

Su idea inicial era mucho más sencilla. En 2018, la pareja había comprado un pequeño terreno con la intención de construir una cabaña donde poder alojarse durante sus viajes. Sin embargo, con el tiempo, vieron la oportunidad de convertir esa inversión en algo más grande.

Decidieron levantar un surfhouse, una especie de alojamiento para surfistas y viajeros en busca de olas perfectas y tranquilidad. “Apostamos por una de las pocas islas habitables donde ya había algún hotel. La mayoría de las olas de Mentawai solo se pueden alcanzar en barco, pero en esta isla se puede acceder directamente desde tierra, y además los visitantes tienen libertad para recorrerla en moto”, cuenta la fisioterapeuta.

El proyecto creció con la ayuda de un amigo y hoy en día se ha convertido en su forma de vida. “Queríamos recuperar la inversión inicial, pero lo que nos dio este lugar fue mucho más que eso: una nueva manera de vivir”, añade.

Más libertad, menos estrés

Aunque Laila reconoce que no gana mucho más dinero que cuando trabajaba en España, asegura que su calidad de vida ha mejorado enormemente. “Aquí tenemos un sueldo medio, pero la libertad es diferente”, explica.

Como es vivir en Bali

Uno de los factores que más valora es la posibilidad de ahorrar todo lo que gana. “La gran diferencia es que aquí todo lo que ganamos lo ahorramos, algo que en casa es imposible. Vivimos en el surfcamp, no pagamos alquiler, ni electricidad ni agua. Por poco que sea el sueldo, lo que tenemos lo guardamos”, comenta con orgullo.

Mientras que en los países nórdicos los jóvenes españoles buscan estabilidad económica, en lugares como Indonesia muchos encuentran una nueva forma de entender la vida. El caso de Laila demuestra que el éxito no siempre se mide en dinero, sino también en bienestar, libertad y felicidad.

