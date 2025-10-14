España

Clima en España: la predicción del tiempo para Sevilla este 14 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 14 de octubre, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Sevilla.

La probabilidad de lluvia para este martes en Sevilla es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 2% en el transcurso del día y del 9% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 30 grados y un mínimo de 16 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 4.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 13 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima de esta ciudad española

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

Sevilla tiene un clima característico
Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, clima que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

SevillaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Todo sobre Luis Enríquez Nistal, el prometido de Susanna Griso: empresario, padre de dos hijos y viejo amigo de la presentadora

La historia sentimental de la pareja se ha forjado lejos de los focos, marcada por la confianza y la naturalidad

Todo sobre Luis Enríquez Nistal,

La aldea tibetana esculpida en la roca que está a solo una hora de Madrid: tiene una arquitectura sorprendente y encanto rural

Conoce los misterios de este municipio con casas abandonadas

La aldea tibetana esculpida en

Echarle vinagre a las lentejas podría tener beneficios para la salud digestiva, según un estudio

La absorción del hierro de las legumbres resulta considerablemente menor en comparación con el que proviene de fuentes animales

Echarle vinagre a las lentejas

Se acabó el refill gratis de refrescos en Reino Unido: así es su polémica medida contra la obesidad

Desde el pasado miércoles, 1 de octubre, las promociones de descuento o multipacks de productos con alto contenido en azúcar, sal o grasa han quedado prohibidas en Inglaterra, afectando tanto a supermercados como a cadenas de restaurantes o comercios online

Se acabó el refill gratis

El Gobierno enfada a ATA y al PP con el anuncio del aumento progresivo de las cotizaciones de los autónomos: acusaciones de “sablazo” y de “llevarse por delante a la clase media”

Desde el Ministerio plantean un aumento progresivo de las cuotas desde 2026, con subidas más altas para quienes declaran mayores ingresos, y que oscilarán entre los 217 y los 796 euros

El Gobierno enfada a ATA
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El CIS de Tezanos sube

El CIS de Tezanos sube en un año un 10% el dinero que recibe la empresa que recluta a ciudadanos para las encuestas, aunque estos seguirán cobrando 40 euros

El Gobierno de Ayuso despide a 15 de los 20 inspectores que combaten la ocupación ilegal en el parque de vivienda público

La justicia gallega colapsa: los juicios por despido se señalan para 2028 y las causas civiles se acumulan sin fecha de resolución

Una sociedad creada en Bogotá por tres estudios de arquitectura españoles acaba en una batalla judicial en Madrid por un impago de 50.397 euros

Una enfermera que informaba sobre la cancelación de citas médicas por una huelga de sanitarios es agredida por el familiar de un paciente

ECONOMÍA

El Gobierno enfada a ATA

El Gobierno enfada a ATA y al PP con el anuncio del aumento progresivo de las cotizaciones de los autónomos: acusaciones de “sablazo” y de “llevarse por delante a la clase media”

Los depósitos con una rentabilidad del 4% ‘resucitan’, pero hay que leer la letra pequeña

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 13 de octubre

“En Holanda te pagan por tener hijos”: una persona que vive allí explica cómo funcionan las ayudas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 13 octubre

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20