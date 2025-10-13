Un hombre, condenado a seis meses de prisión por robar el techo de cobre de un baño público

Baño público. (Getty)

Un insólito caso de robo concluyó este viernes en los tribunales de Angers (departamento de Maine-et-Loire), donde un joven de 23 años fue condenado a seis meses de prisión por el robo del techo de cobre de unos baños públicos en el pequeño municipio de Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Los hechos se remontan a la noche del 1 al 2 de agosto de 2024, pero el proceso judicial ha requerido más de un año de investigaciones para esclarecer lo sucedido con el cobre del techo del baño.

El objetivo del hurto era revender el cobre robado a un buen precio. La estructura sustraída pertenecía a unos baños públicos situados en el mencionado pueblo, al sur de Angers. Según informó el medio regional Ouest-France, el valor total de los daños ocasionados asciende a 7.500 euros.

Una investigación de un año

El caso ha llamado la atención tanto por lo inusual de lugar para robar el cobre, como por la torpeza de los responsables. Fue una identificación personal olvidada en el lugar de los hechos lo que permitió a la policía dar con los sospechosos. El documento fue hallado dentro del inodoro, y junto a él, rastros de ADN.

Durante la audiencia, el juez presidente no pudo evitar una ironía al respecto “fue pura mala suerte”, comentó en tono jocoso, refiriéndose al hecho de haber dejado pruebas tan incriminatorias en el lugar del crimen. Pero no fue la única pista; al revisar las llamadas telefónicas del sospechoso, los investigadores descubrieron que al día siguiente del robo, el ladrón había contactado con una empresa dedicada a la recuperación de metales.

Además, la fiscalía presentó otros elementos para reforzar la acusación. No hubo actividad telefónica del joven entre la medianoche y las dos de la madrugada del día del robo, lo que coincidía con el horario del delito. Además, los vecinos del barrio, alertados por sonidos metálicos inusuales, ofrecieron una descripción del sospechoso que coincidía con la del acusado.

Por si fuera poco, el primo del joven, detenido junto a él el 19 de agosto de 2024, sí reconoció su participación en el robo. Fue condenado a 12 meses de prisión. Durante el juicio, el acusado llegó incluso a afirmar: “¡Él también estuvo involucrado, incluso fue él quien me obligó!”. Pese a la condena, el joven no ingresará en prisión preventiva. Cumplirá su pena bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

El precio del cobre

El caso de Sainte-Gemmes-sur-Loire (Angers, Francia) no es aislado. En varios países europeos, incluyendo España, el robo de cobre se ha convertido en un delito cada vez más frecuente. Solo en 2024, se registraron 4.433 robos de este tipo en España, casi el doble de los ocurridos en 2021, según datos del Ministerio del Interior. Uno de los casos más sonados fue el robo de cableado que paralizó la alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

En Valencia, otro caso reciente dejó un saldo de siete detenidos tras el robo del cableado de la línea ferroviaria 300, con un coste de reposición que alcanzó los 320.000 euros. El aumento del precio del cobre en el mercado internacional ha convertido a este material en un objetivo codiciado para delincuentes organizados y también para ladrones menos sofisticados.