España

Precio del oro en España hoy lunes 13 de octubre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Por Armando Montes

Guardar
Conoce cuáles fueron los últimos
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es uno de los metales preciosos al que más acuden las personas y empresarios para plantar cara a la inflación. En tiempos de incertidumbre, los inversores buscan formas de proteger y hacer crecer su dinero trasladando éste a activos seguros como el dólar o los metales.

En materia de precio, el valor del oro ha registrado nuevos máximos históricos en este 2025 impulsado principalmente por el descenso de la inflación de Estados Unidos y la incertidumbre global por las diferentes guerras que se han desencadenado en Medio Oriente.

Una de las vías más comunes para invertir en este activo es la compra de oro físico como lingotes y monedas, por este motivo es importante estar informado sobre su cotización que se mantiene en constante cambio.

A continuación compartimos cuál es el costo del oro este 13 de octubre.

Cuál es el valor del oro en euros

El oro es considerado como
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Arnd Wiegmann)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 112,80 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 110,91 € y el máximo de 112,89 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 112800 €.

Por qué el oro sube durante las crisis

Invertir en metales preciosos se presenta como una alternativa sólida en tiempos de incertidumbre económica, debido a que su valor tiende a ser menos volátil en comparación con otros activos. Es posible adquirir oro tanto de forma presencial como en línea, siempre a través de entidades certificadas.

Según Business Insider, el oro conserva un valor intrínseco que representa el coste de vida general y, habitualmente, su precio evoluciona de manera inversa al mercado bursátil. Por ello, en periodos de crisis económicas, su valor tiende a incrementarse.

Este metal destaca por su durabilidad y no puede ser pirateado ni eliminado. Actualmente, las formas más comunes de invertir en oro son la compra física y la inversión en valores respaldados en oro, como fondos, acciones o futuros.

El oro físico se comercializa principalmente en forma de lingotes o monedas acuñadas, los cuales pueden variar en tamaño pero siempre incluyen un sello que certifica su pureza, origen y peso.

Los movimientos del metal en 2025

Los lingotes de oro tienen
Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Durante el 2025 el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en medio de la gran incertidumbre global impulsada por los aranceles de Donald Trump y la guerra comercial que sostiene frente a China. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la rápida implementación de sus políticas económicas provocaron que los mercados estén en alerta ante la alta volatilidad.

Según reportes de Bloomberg, el metal precioso sigue subiendo su valor ante una mayor adopción por parte de los bancos centrales del mundo. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, mencionó en su más reciente reporte prevén que su valor siga al alza ante un “renovado apetito de los inversores”.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la institución bancaria, señaló en entrevista para el medio especializado en economía que los operadores siempre estacionan su dinero en el oro durante épocas de incertidumbre y cuando hay claridad su valor tiende a bajar nuevamente.

Actualmente el oro es considerado como el activo de refugio con mayor capitalización en el mundo superando las acciones de empresas como Microsoft, Nvidia y Apple. En los últimos meses y ante los movimientos históricos de bitcoin en el mercado de criptomonedas algunos inversionistas han comenzado el debate sobre considerar a la moneda digital como un activo de refugio.

Temas Relacionados

Precio del oroOroEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Lucy, una perrita de 2 años, es la nueva ‘alumna’ de un colegio en Barcelona: está entrenada para detectar si su dueña tiene un desequilibrio de glucosa

En mayo un decreto del Ministerio de Derechos Sociales permitió que estos animales pudieran acceder sin restricciones a los centros educativos y a todos los espacios públicos

Lucy, una perrita de 2

“La autoayuda lleva esquilmando a la filosofía gran parte de sus enseñanzas y las convierte en eslóganes”: la denuncia del filósofo José Carlos Ruiz

El filósofo andaluz reflexiona sobre cómo los mensajes de autoayuda desvirtúan el sentido original de las enseñanzas clásicas

“La autoayuda lleva esquilmando a

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si estás tomando medicamentos, ten cuidado con estas especias”

El especialista pide consultar con un médico antes de tomar estas especias

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si estás

Encuentran el cuerpo de un hombre que llevaba 15 años muerto sin que sus vecinos y familiares se percataran

El descubrimiento se produjo cuando los bomberos y agentes de la Policía Local de Valencia accedieron al último piso para resolver una incidencia provocada por las lluvias

Encuentran el cuerpo de un

La Audiencia de Huelva confirma la validez de un testamento que firmó una mujer teniendo Alzheimer: no se pudo demostrar la falta de capacidad mental

Además, el notario interviniente había certificado expresamente que la señora comprendía el contenido y alcance de sus disposiciones testamentarias

La Audiencia de Huelva confirma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Huelva confirma

La Audiencia de Huelva confirma la validez de un testamento que firmó una mujer teniendo Alzheimer: no se pudo demostrar la falta de capacidad mental

Si no te apartas correctamente en estos casos, la DGT te sancionará

Generali tendrá que pagar una indemnización a dos víctimas de un accidente de tráfico porque el informe del detective que presentaron estaba sesgado

La Justicia anula la condena de 11 años de prisión a un trabajador de Barajas al que vincularon a una red de narcos por un abrazo

Los gestos que forjaron la relación de España con Palestina: de la mano tendida de Adolfo Suárez al embargo de armas de Rajoy

ECONOMÍA

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo

Pablo Ródenas, abogado, explica cómo prepararse para la resolución del INSS tras 18 meses de baja médica: “No es un simple papel, se decide tu futuro laboral y económico”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 13 de octubre

Cotización del euro frente al dólar hoy 13 de octubre

Del país de los propietarios al país de los herederos: el patrimonio de los jóvenes españoles cae un 75% desde 2002

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González