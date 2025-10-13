España

Comprobar EuroDreams: el número ganador de este 13 de octubre

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Por Rodrigo Gutiérrez González

El premio mayor del sorteo
El premio mayor del sorteo EuroDreams es un pago mensual de 20 mil euros durante 30 años (Infobae)

EuroDreams celebró los ganadores de su último sorteo. Revise si fue uno de los afortunados en obtener el premio de hasta 20 mil euros al mes durante 30 años

Fecha: lunes 13 de octubre de 2025.

Combinación ganadora: 01, 05, 12, 20, 22 y 25.

Dreams: 1.

EuroDreams, el nuevo sorteo millonario de Loterías y Sorteos del Estado, se lleva a cabo dos días de la semana, todos los lunes y jueves.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan un plazo de caducidad, el cual se encuentra en el reverso. En el caso de Eurodreams, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el único instrumento válido para solicitar el premio. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cuánto se queda hacienda de los premios de EuroDreams?

Como cada lunes, se
Como cada lunes, se llevó a cabo un sorteo de la Eurodreams (Loterías y Apuestas del Estado)

El sorteo EuroDreams ofrece pagos mensuales a largo plazo, pero como otros juegos de azar en España, sus premios están sujetos a impuestos.

Hacienda aplica un gravamen del 20% sobre la parte del premio que exceda los 40,000 euros exentos por ley.

El primer premio de EuroDreams entrega 20,000 euros al mes durante 30 años (7,2 millones en total). De esta cantidad, 7,16 millones están gravados, por lo que el ganador paga 1,432,000 euros en impuestos.

El segundo premio ofrece 2,000 euros al mes durante 5 años (120,000 euros), de los cuales 80,000 euros tributan, resultando en 16,000 euros para Hacienda.

La Agencia Tributaria retiene automáticamente el impuesto en cada pago mensual, facilitando que los ganadores no deban abonar todo de golpe.

Además, los responsables del sorteo gestionan las retenciones y la presentación de los modelos fiscales correspondientes, mientras que los premiados deben declarar sus ingresos mediante el modelo 136.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Eurodreams
Los pasos para jugar Eurodreams son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

