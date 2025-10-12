España

Valencia: la predicción del tiempo para este 12 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este domingo, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Valencia.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 24 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 80%, mientras que las ráfagas de viento serán de 37 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que alcancen un nivel de hasta 1.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 87%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Valencia se encuentra al estede España por lo que predomina un clima mediterráneo que se caracteriza por sus inviernos templados, donde caen la mayor parte de las precipitaciones y sus veranos secos.

Sin embargo, también hay zonas en las que el estado del tiempo es estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío, en el que se presentan inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las lluvias suelen ser escasas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Valencia reporta una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 10 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de julio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ValenciaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

Pesan entre 200 y 1.200 gramos, cuestan entre 16 y 75 euros y la agencia quiere comprar más de 12.000 para realizar sus tradicionales sondeos meteorológicos

Así funcionan y esto cuestan

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

La clase política y la Casa Real coinciden en la tribuna en medio de dudas y discusiones por temas que envuelven al Ejército

El desfile del 12 de

Sonia Díaz Rois, mentora y coach experta en gestión de ira: “El enfado en la cocina y en la vida cotidiana suele esconder necesidades más profundas”

La experta explica cómo transformar la ira en una herramienta de autoconocimiento y por qué los pequeños conflictos del día a día revelan mucho más de lo que parecen

Sonia Díaz Rois, mentora y

Las familias son más ricas que nunca: su ahorro financiero bate récords tras acumular 2,5 billones de euros

Los depósitos son los activos preferidos por los hogares, pero pierden fuelle frente a la subida de los fondos de inversión

Las familias son más ricas

Receta de agujas de ternera, las tradicionales empanadas de hojaldre madrileñas que son muy fáciles de preparar

La repostería salada de Madrid tiene como eje principal un plato que destaca por su exquisito sabor y su textura crujiente, y que puede comerse tanto caliente como a temperatura ambiente

Receta de agujas de ternera,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funcionan y esto cuestan

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

Un incendio en la Gran Vía paraliza Madrid: graves cortes de tráfico un día antes de la Fiesta Nacional

ECONOMÍA

Las familias son más ricas

Las familias son más ricas que nunca: su ahorro financiero bate récords tras acumular 2,5 billones de euros

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Laura Lobo, abogada experta en herencias: “Si estás soltero, no tienes hijos y tus padres han muerto, puedes disponer libremente de tu herencia”

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1