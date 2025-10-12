España

Un joven de 19 años ‘salva’ la panadería del pueblo y contrata a sus padres como dependientes: “Desde que es jefe, siempre está trabajando”

Sus productos llegan hoy a 30 localidades de Francia. También abastece a campings, colegios, restaurantes y hoteles

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Una panadería. (Flickr)
Una panadería. (Flickr)

Los niños todavía quieren ser futbolistas, policías o astronautas. Es una de las pocas cosas que no ha cambiado en las últimas décadas, según la encuesta de Adecco ‘Qué quieres ser de mayor’. En concreto, dos de cada diez quieren ser futbolistas, el 10% policía y el 7,3% youtuber (la principal novedad). Otros se imaginan como informáticos (6%), bomberos (5,3%), ingenieros (4,7%), cocineros (4%) y abogados (3,3%). El informe no destaca ningún porcentaje que quiera ser panadero.

Sin embargo, Bryan Jonniaux, un francés residente en el pequeño pueblo de Signy-Le-Petit, en las Ardenas, tenía claro desde pequeño que quería dedicarse a hacer pan. Un sueño que nunca lo abandonó y que ha hecho realidad muy joven, con 19 años, cuando logró adquirir la panadería de su localidad, de apenas 1.300 habitantes. Según ha contado en France Active, una página de información sobre emprendedores, y en otros medios regionales, involucró a sus padres en su empresa, quienes, en vez de buscar la jubilación, decidieron acompañar a su hijo en esta nueva etapa empresarial. “Nunca pensé que trabajaría para mi hijo; ¡a su edad muchos prefieren irse de fiesta!”, ha comentado el padre.

La capacidad productiva que han alcanzado es notable. El pan de Bryan llega hoy a 30 pueblos, y también abastece a campings, colegios, restaurantes, freidurías y hoteles. El establecimiento, rebautizado como ‘La Maison des Pains’, utiliza en promedio 4,5 toneladas de harina al mes, lo que da cuenta del sostenido crecimiento y la importancia regional de la panadería.

El entorno familiar es la base del éxito, pero también lo es la disciplina cotidiana: Bryan inicia su jornada a las dos de la mañana y la concluye a las siete de la tarde, seis días a la semana. “¡Desde que es jefe, siempre está trabajando!”, comenta su padre. También dirige un equipo en el que se incluyen, además de sus padres, dos dependientas y un aprendiz, completando lo que él mismo define como una verdadera “familia del pan”.

Cómo hacer masa madre para preparar nuestro propio pan en casa, siguiendo los consejos de los panaderos.

“El banco se burló de mí”

Comenzar el camino no fue fácil. El joven recuerda la incredulidad que afrontó al solicitar un préstamo bancario: “El primer banco no me tomó muy en serio. ¡Se burlaron un poco de mí!”, revela, dejando claro que su determinación se convirtió finalmente en la clave para convencer a los financiadores.

Los clientes, por su parte, no escatiman en elogios: “Su pan es excelente, ¡y los pasteles también son súper!”, comenta en los medios franceses una de las habituales consumidoras de la panadería, rubricando así el impacto positivo que el nuevo emprendimiento familiar ha suscitado entre los vecinos.

Para Bryan, el verdadero éxito trasciende la rentabilidad y el reconocimiento profesional. La mayor recompensa, según él, está en la entrega de quienes le acompañan día tras día: “Ver la satisfacción de los clientes es enorme, pero ver al personal darlo todo por la tienda es una recompensa maravillosa”. Así, guiado por tenacidad, disciplina y un entusiasmo inquebrantable, el joven panadero ha logrado que el aroma y la calidad de su panadería se extiendan por su región.

Temas Relacionados

Empresas EspañaProductos EspañaEmpleoFranciaSucesosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Caballo Mangalarga Marchador: la raza brasileña que combina elegancia, resistencia y un andar único

Su andar característico, conocido como “Marcha”, define la identidad de esta raza emblemática de Brasil

Caballo Mangalarga Marchador: la raza

Las crías de tortuga gigante prosperan en las islas Seychelles tras la primera incubación artificial exitosa: nacen 13 crías de 18 huevos recuperados

La especie sufrió una aniquilación en la mayor parte de las islas del océano Índico en el siglo XIX por las campañas de caza

Las crías de tortuga gigante

Precio de la luz estará muy alta: estas son las tarifas por hora de este lunes 13 de octubre de 2025

La situación económica internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Precio de la luz estará

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del ‘Guernica’ del Museo Reina Sofía en Madrid

La protesta arrancó pasadas las 12.45 del mediodía y se extendió durante cerca de una hora

Una protesta de Marea Palestina

“Trabajo 240 horas a la semana por cero euros”: los empresarios que sobreviven con ingresos inferiores al salario mínimo

Miles de responsables de microempresas enfrentan jornadas extenuantes por pocos beneficios, desmintiendo el mito de riqueza y éxito asociado a quienes lideran negocios

“Trabajo 240 horas a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una protesta de Marea Palestina

Una protesta de Marea Palestina obliga a desalojar la sala del ‘Guernica’ del Museo Reina Sofía en Madrid

La Justicia ordena a una madre divorciada abandonar la vivienda familiar por convivir con su nueva pareja: el tribunal considera que la casa ya no es familiar

Manipulación, patadas y el blanqueamiento de la prensa del corazón: Antonia Dell’Atte narra la violencia de género que sufrió con Alessandro Lequio

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: un millar de invitados asisten a la recepción presidida por Felipe y Letizia en el Palacio Real

Dos activistas lanzan pintura roja sobre un cuadro de Colón en el Museo Naval de Madrid

ECONOMÍA

Precio de la luz estará

Precio de la luz estará muy alta: estas son las tarifas por hora de este lunes 13 de octubre de 2025

“Trabajo 240 horas a la semana por cero euros”: los empresarios que sobreviven con ingresos inferiores al salario mínimo

Un padre pide dejar de pagar la pensión a sus hijas mayores de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: son económicamente dependientes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 12 octubre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 12 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1