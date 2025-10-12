España

Lanza un paquete de billetes por la ventana para pagar su droga: los 5.000 euros caen directamente en manos de la policía

Los agentes han iniciado una investigación centrada en la posible existencia de blanqueo de dinero asociado a esta operación

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Billetes de euro. (Eduardo Parra/Europa
Billetes de euro. (Eduardo Parra/Europa Press)

Un incidente poco habitual ha sorprendido a la policía de Lyon cuando, en el marco de una investigación antidroga, un hombre decidió arrojar por la ventana un paquete que contenía 5.000 euros, según ha informado Midi Libre. La suma, destinada a saldar una transacción de estupefacientes, fue lanzada desde un apartamento situado en la ruta de Genas, en el distrito 3, y fue interceptada directamente por las autoridades.

La operación policial tuvo lugar el miércoles 8 de octubre de 2025, cuando dos mujeres que se desplazaban en coche fueron identificadas como supuestas proveedoras en un sistema de entrega de drogas a domicilio, conocido localmente bajo el apodo de “Uber shit”, una referencia irónica a aplicaciones de transporte de pasajeros y al servicio de entrega puerta a puerta. Fueron seguidas previamente por efectivos de la brigada anticriminalidad vestidos de civil.

Al proceder con la detención, los agentes encontraron una cantidad considerable de dinero en el vehículo de las sospechosas. Paralelamente, en el registro del apartamento desde donde se lanzó el paquete se hallaron 1.200 euros adicionales, también incautados en el marco de la intervención.

La policía ha iniciado una investigación centrada en la posible existencia de blanqueo de dinero asociado a esta operación, dado el movimiento sospechoso de grandes sumas en efectivo. Tanto la incautación de los billetes como la detención de las mujeres se enmarcan en una serie de procedimientos que buscan desmantelar redes de distribución ilegal de drogas en la ciudad.

Según Midi Libre, el uso de viviendas particulares para este tipo de intercambios y el intento de pago lanzando dinero empaquetado al exterior reflejan modos de operar cada vez más disimulados y arriesgados por parte de quienes participan en el tráfico de estupefacientes. Las pesquisas continúan con el objetivo de esclarecer la magnitud de la red implicada y el origen de los fondos.

La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido a un peligroso fugitivo de la justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes.

Detenidas seis personas al desarticular una organización de tráfico de cocaína en España

Por otro lado, en España, también este fin de semana, la Guardia Civil ha detenido a seis personas, entre ellas al jefe del grupo, en una operación con la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en España, a la que se le han incautado 510 kilos de esa droga y diverso material, con un valor conjunto de unos 15 millones de euros, según ha informado la Agencia EFE. Las detenciones se han practicado en las provincias de Tarragona y Sevilla.

La investigación de la Comandancia de Tarragona comenzó en septiembre de 2024 tras recibir los agentes una información sobre la presencia de un grupo criminal asentado en el delta del Ebro dedicado a la adquisición de grandes cantidades de cocaína. El grupo, según el comunicado enviado por la Guardia Civil, empleaba una estructura logística sofisticada, que incluía el uso de vehículos denominados “lanzadera”, que se empleaban para detectar posibles controles policiales, así como furgonetas con dobles fondos, que se ocultaban utilizando sistemas hidráulicos que se accionan con mecanismos también ocultos. La Guardia Civil estima que lo incautado habría alcanzado un valor en el mercado español de unos 15 millones de euros.

Temas Relacionados

DrogasTráfico de DrogasPolicía NacionalSucesosSucesos EspañaFranciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza los datos diarios del mercado energético en el país

Conoce las mejores horas del

YouTube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para los artistas

YouTube en España: la lista

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: finaliza un desfile en el que Pedro Sánchez ha sido de nuevo recibido con pitos y abucheos

El tradicional desfile militar ha pasado por algunas de las calles centrales y más conocidas de Madrid

Fiesta del 12 de Octubre,

La reina Letizia recupera la esperanza en el Día de la Hispanidad con un espectacular vestido verde de tweed y pendientes de esmeraldas de Tous

La mujer de Felipe VI ha acudido al desfile de las Fuerzas Armadas con un look que ha dado mucho que hablar

La reina Letizia recupera la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fiesta del 12 de Octubre,

Fiesta del 12 de Octubre, en directo: finaliza un desfile en el que Pedro Sánchez ha sido de nuevo recibido con pitos y abucheos

Condenado a un año y medio de cárcel un hombre que alquilaba un piso en Vigo que no era de su propiedad: estafó 1.420 euros a una mujer y 700 a un matrimonio

Una casera trata de desalojar a su ex suegro, que se ha quedado a vivir en su piso, pero este dice que no reside allí: un detective prueba lo contrario

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

ECONOMÍA

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Si vas a pedir una hipoteca, ten cuidado con esta mala praxis que se ha puesto de moda”

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Resultados del Super Once del 12 octubre

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1