Lanza un paquete de billetes por la ventana para pagar su droga: los 5.000 euros caen directamente en manos de la policía

Billetes de euro. (Eduardo Parra/Europa Press)

Un incidente poco habitual ha sorprendido a la policía de Lyon cuando, en el marco de una investigación antidroga, un hombre decidió arrojar por la ventana un paquete que contenía 5.000 euros, según ha informado Midi Libre. La suma, destinada a saldar una transacción de estupefacientes, fue lanzada desde un apartamento situado en la ruta de Genas, en el distrito 3, y fue interceptada directamente por las autoridades.

La operación policial tuvo lugar el miércoles 8 de octubre de 2025, cuando dos mujeres que se desplazaban en coche fueron identificadas como supuestas proveedoras en un sistema de entrega de drogas a domicilio, conocido localmente bajo el apodo de “Uber shit”, una referencia irónica a aplicaciones de transporte de pasajeros y al servicio de entrega puerta a puerta. Fueron seguidas previamente por efectivos de la brigada anticriminalidad vestidos de civil.

Al proceder con la detención, los agentes encontraron una cantidad considerable de dinero en el vehículo de las sospechosas. Paralelamente, en el registro del apartamento desde donde se lanzó el paquete se hallaron 1.200 euros adicionales, también incautados en el marco de la intervención.

La policía ha iniciado una investigación centrada en la posible existencia de blanqueo de dinero asociado a esta operación, dado el movimiento sospechoso de grandes sumas en efectivo. Tanto la incautación de los billetes como la detención de las mujeres se enmarcan en una serie de procedimientos que buscan desmantelar redes de distribución ilegal de drogas en la ciudad.

Según Midi Libre, el uso de viviendas particulares para este tipo de intercambios y el intento de pago lanzando dinero empaquetado al exterior reflejan modos de operar cada vez más disimulados y arriesgados por parte de quienes participan en el tráfico de estupefacientes. Las pesquisas continúan con el objetivo de esclarecer la magnitud de la red implicada y el origen de los fondos.

La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido a un peligroso fugitivo de la justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes.

Detenidas seis personas al desarticular una organización de tráfico de cocaína en España

Por otro lado, en España, también este fin de semana, la Guardia Civil ha detenido a seis personas, entre ellas al jefe del grupo, en una operación con la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en España, a la que se le han incautado 510 kilos de esa droga y diverso material, con un valor conjunto de unos 15 millones de euros, según ha informado la Agencia EFE. Las detenciones se han practicado en las provincias de Tarragona y Sevilla.

La investigación de la Comandancia de Tarragona comenzó en septiembre de 2024 tras recibir los agentes una información sobre la presencia de un grupo criminal asentado en el delta del Ebro dedicado a la adquisición de grandes cantidades de cocaína. El grupo, según el comunicado enviado por la Guardia Civil, empleaba una estructura logística sofisticada, que incluía el uso de vehículos denominados “lanzadera”, que se empleaban para detectar posibles controles policiales, así como furgonetas con dobles fondos, que se ocultaban utilizando sistemas hidráulicos que se accionan con mecanismos también ocultos. La Guardia Civil estima que lo incautado habría alcanzado un valor en el mercado español de unos 15 millones de euros.