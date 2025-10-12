España

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza los datos diarios del mercado energético en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) dio a conocer el precio de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la más baja a lo largo de este domingo 12 de octubre.

Recuerda que la tarifa de la luz cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 12 de octubre

Precio medio: 65.11 euros por megavatio hora

Precio más alto: 116.34 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.65 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 12 de octubre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 106.8 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 103.42 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 90.1 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.12 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 77.5 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.5 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 76.87 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 77.33 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.32 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.72 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 50.77 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.75 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.72 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 1.72 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.11 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 61.0 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 104.1 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 114.78 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 116.34 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.13 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 111.79 euros por megavatio hora.

