España

Capacidad de los embalses en España este 12 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 54,13 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esta información oficial resultó negativa, pues indica que el almacenamiento de agua en el país bajó en la última semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general de los embalses de España

Fecha: domingo 12 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 30.337 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 54,13 %.

Variación de hace una semana: -490 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,87 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 26.773 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 47,77 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Europa Press)

Andalucía: 43,70%.

Aragón: 53,36%.

Asturias: 62,06%.

C. Valenciana: 38,34%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,98%.

Castilla-La Mancha: 50,84%.

Cataluña: 71,85%.

Comunidad de Castilla y León: 57,19%.

Extremadura: 60,71%.

Galicia: 59,78%.

Murcia: 22,97%.

Navarra: 35,03%.

Tips para ahorrar agua en el jardín

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Temas Relacionados

Embalses Españaaguasequíaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Clima en España: el estado del tiempo para Zaragoza este 12 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: el estado

Santoral: cuál es el santo del 12 de octubre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuál es el santo

Valencia: la predicción del tiempo para este 12 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Valencia: la predicción del tiempo

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

Pesan entre 200 y 1.200 gramos, cuestan entre 16 y 75 euros y la agencia quiere comprar más de 12.000 para realizar sus tradicionales sondeos meteorológicos

Así funcionan y esto cuestan

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

La clase política y la Casa Real coinciden en la tribuna en medio de dudas y discusiones por temas que envuelven al Ejército

El desfile del 12 de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así funcionan y esto cuestan

Así funcionan y esto cuestan los miles de globos aerostáticos que la AEMET quiere comprar para soltar en los cielos de España y predecir las tormentas

El desfile del 12 de Octubre llega marcado por las disputas por la inversión en Defensa: el plan del 2% del gasto que enfurece a Donald Trump

Emilio Santiago Muiño, científico del CSIC, en respuesta a los bulos climáticos de VOX: “Su argumentación es deshonesta y puede costar vidas”

“Gorda de mierda”, “puta inútil” y “mal follada”: El Supremo confirma cuatro años y medio de prisión para un sargento alumno por insultar a sus compañeras y superiores

Un incendio en la Gran Vía paraliza Madrid: graves cortes de tráfico un día antes de la Fiesta Nacional

ECONOMÍA

Las familias son más ricas

Las familias son más ricas que nunca: su ahorro financiero bate récords tras acumular 2,5 billones de euros

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Laura Lobo, abogada experta en herencias: “Si estás soltero, no tienes hijos y tus padres han muerto, puedes disponer libremente de tu herencia”

DEPORTES

El Real Madrid rompió por

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final

Así fue la gesta de España en el Mundial sub-20 de Nigeria 1999: Iker Casilla, Xavi Hernández o Marchena conquistaron la copa

Le llaman el ‘Courtois de La Fábrica’ y ahora brilla con la sub-20 en el Mundial de Chile: la historia de Fran González

El fichaje fallido de Palou por Alpha Tauri y su juicio con McLaren en la Fórmula 1