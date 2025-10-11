Las recomendaciones de un experto en seguridad para protegerte del robo de identidad (Montaje Infobae)

La preocupación por la seguridad digital y la protección de los datos personales no deja de crecer y las recomendaciones de especialistas cobran cada vez más relevancia. Así lo puso sobre la mesa un experto del portal Niebezpiecznik (un popular sitio web de una empresa polaca dedicada a la ciberseguridad), que ha advertido sobre los riesgos de enviar copias escaneadas de documentos de identidad sin tomar precauciones adicionales.

“Alguien puede robarte la identidad y utilizar tus datos para cometer fraudes”

Un vídeo publicado en la plataforma X ha generado debate sobre la exposición que supone el envío de esta documentación. El experto de Niebezpiecznik lo aclara sin rodeos: “Hay empresas que, por ley, pueden pedir un escaneo del documento de identidad. El problema es que desde estos lugares los datos pueden filtrarse, a veces por hackers, otras veces por empleados deshonestos. En consecuencia, alguien puede robarte la identidad y utilizar tus datos para cometer fraudes, por ejemplo, solicitando un crédito o comprando artículos a plazos. Estas situaciones ya han ocurrido en Polonia”, advierte este experto en ciberseguridad.

Delincuentes roban datos del DNI para suplantar identidad: Desde solicitar préstamos hasta vaciar cuentas bancarias| Ilustración/Andina

¿Hay forma de minimizar las consecuencias si llega a producirse una filtración? Según el mismo especialista, sí. Basta incorporar una marca distintiva antes de enviar la copia digital. Puede tratarse de un par de puntos de colores colocados en esquinas concretas de la imagen, diferentes según la empresa que lo solicita. Si algún día el documento acaba circulando sin autorización, este simple truco permitirá rastrear el origen de la filtración y facilitará que se depuren responsabilidades. Este truco de la marca de agua se puede utilizar con todo tipo de documento cuya filtración se prefiera evitar, sean fotos, archivos o, como es el caso, escaneos de documentos de identidad: no evitará su filtración, pero permitirá conocer fácilmente al responsable.

Las reacciones a esta propuesta han sido variadas y no han tardado en aparecer en redes sociales. Algunos internautas han aplaudido la sugerencia, considerándola “simple, pero buena”, y hay quienes se han mostrado escépticos respecto a su efectividad y viabilidad, sobre todo para obtener la copia implicada en caso de fraude. Así lo refleja un usuario que relató su experiencia: “Soy víctima de una filtración así. Alguien compró un teléfono a plazos usando mis datos. Si hubiera sabido antes de este truco, quizá lo habría evitado”. Otros dudan del método: “Todo muy bonito, pero ¿Cómo vas a tener acceso al escaneo filtrado? La empresa de recobro no te va a mostrar qué archivo usó el ladrón”.

Para evitar problemas mayores, el consenso entre los expertos es claro. Los consejos más repetidos pasan por no enviar nunca escaneos si no hay plena certeza sobre el destinatario y el propósito para el que se piden, añadir marcas identificativas únicas en cada copia, guardar un registro de a quién y cuándo se han remitido estos archivos y, finalmente, exigir sistemas estrictos de seguridad a las empresas que los reciben. Ninguna de estas recomendaciones resulta infalible, pero todas ellas contribuyen a aumentar las posibilidades de detectar a tiempo cualquier uso indebido y a poner trabas al robo de identidad.