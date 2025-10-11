España

Embalses España: la reserva de agua bajó este sábado 11 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 54,13 % de su capacidad este sábado 11 de octubre.

Se trata de una actualización un tanto negativa, ya que significa que la captación de agua bajó en comparación con la última semana.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: sábado 11 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 30.337 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 54,13 %.

Variación de hace una semana: -490 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,87 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 26.773 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 47,77 %.

Situación del agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 54,13 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 43,70%.

Aragón: 53,36%.

Asturias: 62,06%.

C. Valenciana: 38,34%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 41,98%.

Castilla-La Mancha: 50,84%.

Cataluña: 71,85%.

Comunidad de Castilla y León: 57,19%.

Extremadura: 60,71%.

Galicia: 59,78%.

Murcia: 22,97%.

Navarra: 35,03%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

