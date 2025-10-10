España

Tres cuentas de una plataforma apuestan en el último momento por el Nobel para María Corina Machado y ganan más de 90.000 dólares: la Academia investiga una posible filtración

Según informaron los medios noruegos, el comité, caracterizado por su carácter hermético y compuesto por cinco miembros, tomó la decisión de otorgarle el galardón a Corina Machado el lunes

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Las apuestas por María Corina
Las apuestas por María Corina Machado alcanzaron el 70% a las 4:00 horas (Jimmy Villalta / EuropaPress)

Los funcionarios noruegos a cargo de otorgar el Premio Nobel de la Paz, galardón obtenido este año por la opositora venezolana María Corina Machado, están investigando información que indica que las apuestas en línea sobre el ganador aumentaron durante las horas de la noche, lo que sugiere que haya habido una posible filtración de información, gracias a la cual tres pujadores obtuvieron una ganancia combinada alrededor de 90.000 dólares.

Según ha informado el comité, las apuestas a favor de la victoria de la líder opositora se dispararon en una plataforma de juegos de azar conocida como Plymarket poco después de la medianoche, hora de noruega, según si sitio web. En concreto, las apuestas por Corina Machado eran menores que las del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta las 24:00 del jueves, pero comenzaron a aumentar, superando el 70% antes de las 4:00 horas y creciendo durante toda la madrugada, mientras a las apuestas por el republicano se mantenían en niveles mínimos.

“Estamos investigándolo”, dijo Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el brazo ejecutivo del Comité Noruego del Nobel, cuando se le pidió que comentara la noticia, reportada primero por los periódicos locales Aftenposten y Finansavisen. El comité, caracterizado por su carácter hermético y compuesto por cinco miembros, tomó la decisión de otorgarle el galardón a Corina Machado el lunes, según los informes de los medios locales. La líder opositora fue informada minutos después del anuncio del ganador hecho por Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Nobel Noruego.

Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025

El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, reacciona al premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. (@EdmundoGU/X)

El Comité Noruego del Nobel decidió otorgarle el Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado. El galardón reconoce su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Además, los encargados de seleccionar a la figura premiada destacaron que “María Corina Machado cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección de un Premio Nobel de la Paz. Ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

El presidente del comité, quien anunció a la ganadora, añadió que la líder venezolana “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz. Ella encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz”. El comité remarcó que “como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, y recordó que “ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”.

El comunicado elaborado por los representantes del comité recordó que “Venezuela evolucionó de un país relativamente democrático y próspero a un estado brutal y autoritario, con crisis humanitaria y económica, represión sistemática de la oposición, fraude electoral y persecución legal”, motivos por los cuales reconocen la labor de la líder María Corina Machado.

