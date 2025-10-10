Subastan los muebles de una mansión de forma ilegal: el Tribunal les reduce la multa

En diciembre de 2024, cuatro funcionarios fueron condenados por falta grave tras la subasta ilegal de varios muebles pertenecientes a la finca de Grignon, propiedad de AgroParisTech, que ocasionó daños valorados en casi 220.000 euros.

Sin embargo, en una sentencia publicada el 7 de octubre de 2025, el Tribunal de Cuentas francés (la Cour des comptes en francés)decidió reducir la sanción impuesta a la comisaria de ventas adscrita a la Dirección Nacional de Intervenciones sobre los Bienes del Estado (DNID), sustituyendo la multa inicial de 3.000 euros por otra de 500 euros, informa Le Parisien.

Esta decisión fue adoptada tras la revisión del caso por parte del Tribunal de Apelación Financiera, que examinó el expediente el pasado 26 de septiembre. La operación fue calificada como un “error monumental” tras vender veinte sillas Luis XVI por 6.000 euros aunque valoradas por 300.000 y otros muebles con más de dos siglos de antigüedad.

La subasta

El chiringuito malagueño El Tintero II se caracteriza por la forma cómo sirve sus platos: pescados y marisco se convierten en protagonistas de una curiosa subasta

Los hechos se remontan a junio de 2022, cuando diversos muebles del castillo de Grignon —considerado la cuna de la agronomía francesa desde su adquisición por Carlos X en 1826— fueron puestos a la venta a través del portal estatal encheres-domaine.gouv.fr. Entre los objetos subastados figuraban una consola de madera de 1780, ofrecida inicialmente por 40 euros y vendida por 2.250 euros, que meses después fue revendida en Drouot por 13.000 euros.

Asimismo, veinte sillas Luis XVI, divididas en cuatro lotes, se vendieron por 6.240 euros, pese a que el conjunto estaba valorado entre 300.000 y 500.000 euros. La operación, calificada más tarde como un “error monumental”, fue denunciada públicamente por Julien Lacaze, presidente de la asociación Sites et Monuments, dedicada a la defensa del patrimonio francés.

El juicio

Martillo de juez. (Freepik)

En diciembre de 2024, tras la investigación de la Sala de lo Contencioso del Tribunal de Cuentas, cuatro funcionarios fueron condenados por falta grave. El tribunal consideró que la subasta había vulnerado el principio de inalienabilidad del dominio público, provocando un perjuicio económico estimado en 220.000 euros.

Las sanciones impuestas fueron: al director de la finca de Grignon, multado con 4.000 euros; al subdirector general de AgroParisTech, con 5.000 euros; y dos agentes del Departamento Nacional de Intervenciones sobre los Bienes del Estado (DNID) —su gerente de red de ventas y una comisaria de ventas—, con 3.000 euros cada uno.

El director de la planta de Grignon, que ejercía sus funciones en el momento de los hechos, fue multado con 4.000 €. El subdirector general del instituto AgroParisTech fue multado con 5.000 €. La sanción también se dirigió a dos agentes del DNID, un departamento del gobierno nacional: su gerente de red de ventas y un comisionista de ventas, cada uno de los cuales recibió una multa de 3.000 €.

La comisaria de ventas recurrió la decisión en febrero de 2025, lo que dio lugar a una nueva revisión de su expediente ante el Tribunal de Apelación Financiera. En esta última instancia, los magistrados decidieron rebajar la sanción a 500 euros, atendiendo a las circunstancias personales y financieras.

Con esta resolución, el Tribunal de Cuentas cierra uno de los episodios más controvertidos relacionados con la gestión del patrimonio público francés de los últimos años, marcado por lo que los jueces calificaron como un “desprecio por el principio de inalienabilidad” que protege los bienes históricos del Estado.