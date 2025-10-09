“Limpiar tu casa regularmente podría estar matando tus pulmones”: esta es la advertencia de un fisioterapeuta

Limpiar la casa podría ser tan perjudicial para los pulmones como fumar 20 cigarrillos al día. (Imagen Composición Infobae/Freepik)

La advertencia de que limpiar tu hogar podría afectar gravemente la salud pulmonar ha cobrado fuerza tras la publicación de un estudio de la Universidad de Bergen en Noruega, que analizó durante 20 años el impacto de los productos de limpieza en la función respiratoria.

Lo increíble del hallazgo ha sido replicado por el fisioterapeuta Tu.Fisio.Teo en sus redes sociales, donde advierte que las “personas que limpian regularmente sus hogares o que trabajan en el ámbito de la limpieza pueden ver su función respiratoria y pulmonar a largo plazo en el equivalente como si fumasen veinte cigarrillos al día”.

La evidencia científica

El trabajo, publicado en la American Thoracic Society, evaluó a más de 6.000 hombres y mujeres que participaron en la Encuesta de Salud Respiratoria de la Unión Europea.

“Las mujeres que limpiaban en casa o trabajaban como limpiadoras ocupacionales habían acelerado la disminución de la función pulmonar, lo que sugiere que las exposiciones relacionadas con las actividades de limpieza pueden constituir un riesgo para la salud respiratoria a largo plazo”, aseguraron los investigadores del estudio.

La magnitud del daño se equipara a fumar un paquete de 20 cigarrillos al día durante un periodo de 10 a 20 años, aunque este efecto no se observó en los hombres que realizaban las tareas similares.

Cómo se produce el daño

El mecanismo detrás de este deterioro se atribuye a la inhalación de micropartículas e irritantes presentes en espráis y productos de limpieza.

“Principalmente, se va a deber a la inhalación de micropartículas e irritantes provenientes de los espráis y productos de limpieza que van a hacer que los pulmones envejezcan más rápidamente a largo plazo y que aumenta también el riesgo de asma”, explicó el fisioterapeuta.

La doctora Cecile Svanes, autora principal del estudio, señaló que “si bien los efectos a corto plazo de los productos químicos de limpieza en el asma están cada vez mejor documentados, no se tiene el conocimiento del impacto a largo plazo”.

Por su parte, Oistein Svanes, coautor del estudio, añadió: “Temíamos que tales sustancias químicas, que estaban causando constantemente un pequeño daño a las vías respiratorias día tras día, año tras año, pudieran acelerar el índice de disminución de la función pulmonar que ocurre con la edad”.

Diferencias entre hombres y mujeres

Curiosamente, los efectos negativos no se detectaron de igual manera en los hombres que realizaban tareas de limpieza, ya sea en el hogar o profesionalmente.

Los investigadores apuntan a que esto podría deberse a que “hay muchos menos hombres realizando este tipo de tareas, aunque también pueden ser susceptibles a los efectos de los productos químicos”.

Químicos innecesarios

El estudio advierte que “en muchos casos, el uso de químicos en la limpieza resulta innecesario”, ya que en gran parte de la suciedad doméstica puede eliminarse con agua y telas de microfibra. Limpiar de manera más natural no solo reduce la exposición a químicos irritantes, sino que también protege la salud pulmonar.

Entre las recomendaciones, el fisioterapeuta recomienda “dar mucha más prioridad al agua cuando limpiemos”, “ventilar mientas estamos haciendo la limpieza de la casa” y “no abusar tanto de los espráis durante esto”.