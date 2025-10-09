España

Las mejores melodías para escuchar en Spotify España en cualquier momento y lugar

Estos son los sencillos en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público español

Por Infobae Noticias

Guardar
Más de una docena de
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

Tras acumular 389.615 reproducciones, el temazo de Kidd Voodoo se mantiene en primer lugar.

2. TU VAS SIN (fav)

Rels B

La nueva producción de Rels B se vende como pan caliente. Ya lleva 349.451 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 2.

3. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Un número tan favorable como 347.473 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Taylor Swift va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la tercera posición.

4. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto puesto, con 333.966 reproducciones.

5. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 331.060 reproducciones.

6. AURORA (w De La Rose)

Mora

«AURORA (w De La Rose)», interpretado por Mora, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 327.447 reproducciones.

7. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras haberse reproducido 309.399 veces, «QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle va en descenso: ya llega al octavo lugar. Sus 304.648 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. DROGA (w C. Tangana)

Mora

«DROGA (w C. Tangana)» de Mora se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 271.994 reproducciones, motivo por el cual continúa en la novena posición.

10. Hiekka (w Beéle)

Nicky Jam

«Hiekka (w Beéle)» se ubica en el décimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 264.511, lo que marca un hito en la carrera musical de Nicky Jam.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidos en España durante el último año

Spotify se ha convertido en
Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.

Temas Relacionados

SpotifyStreamingMúsicaEspaña-televisiónNoticias

Últimas Noticias

El Banco de España avisa de una “insuficiencia seria” de vivienda que “probablemente vaya a más” y pide más compromiso a los ayuntamientos

La entidad presidida por José Luis Escrivá considera que el déficit de oferta inmobiliaria supera las 700.000 unidades, y reclama aprovechar el superávit municipal para impulsar viviendas accesibles

El Banco de España avisa

Dónde y cómo almacenar los plátanos para que se mantengan en buen estado

Con unos simples y rápidos cuidados, es posible alargar su vida hasta dos semanas

Dónde y cómo almacenar los

Los permisos por fallecimiento de España son más bajos que en los países vecinos de Europa: solo dos días frente a los 20 de Portugal

Yolanda Díaz anunció la preparación de un Real Decreto para aumentar estas licencias hasta los diez días, ocho más de los que contempla el Estatuto de los Trabajadores

Los permisos por fallecimiento de

Efemérides 9 de octubre: nace John Lennon, Google compra YouTube y Guillermo del Toro cumple años

Un día como hoy también murió el papa Pío XII

Efemérides 9 de octubre: nace

La editorial de Robert Gavin, expareja de Telma Ortiz, retira su libro del mercado y rescinde su contrato: los motivos de la decisión

Según ha informado ‘Vanitatis’, la editorial Agoeiro, responsable de publicar ‘El cuarto poder’, habría cortado todos los lazos con el autor tras su separación de la hermana de la reina Letizia

La editorial de Robert Gavin,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un error en la tramitación

Un error en la tramitación de la nacionalidad y un plazo incumplido dejan sin ciudadanía española a un vecino de Tudela

Feijóo marca distancias con Ayuso y asegura que garantizará el aborto “conforme a las leyes”

Los mensajes desesperados de las amigas de Jose Luis Ábalos: “Te pido de corazón... no tengo ni para darle de comer a mis hijos”

El filtro del aire te está haciendo gastar más combustible: esto es lo que debes hacer, según un mecánico

Juanma Moreno limita el fallo de los cribados a un error marginal e insiste que el sistema “funciona”

ECONOMÍA

El Banco de España avisa

El Banco de España avisa de una “insuficiencia seria” de vivienda que “probablemente vaya a más” y pide más compromiso a los ayuntamientos

Los permisos por fallecimiento de España son más bajos que en los países vecinos de Europa: solo dos días frente a los 20 de Portugal

El Supremo concede la pensión de viudedad a un hombre que convivió 20 años con su pareja de hecho y no pudo casarse por el Covid

Red Eléctrica niega que haya “riesgo de apagón” en España: “Lanzamos un mensaje de tranquilidad”

El nuevo registro horario obligará a las empresas a informar a los empleados sobre cómo se compensarán las horas extra

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”