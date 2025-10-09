Las mejores melodías para escuchar en Spotify España en cualquier momento y lugar

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

Tras acumular 389.615 reproducciones, el temazo de Kidd Voodoo se mantiene en primer lugar.

2. TU VAS SIN (fav)

Rels B

La nueva producción de Rels B se vende como pan caliente. Ya lleva 349.451 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 2.

3. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Un número tan favorable como 347.473 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Taylor Swift va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la tercera posición.

4. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto puesto, con 333.966 reproducciones.

5. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 331.060 reproducciones.

6. AURORA (w De La Rose)

Mora

«AURORA (w De La Rose)», interpretado por Mora, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 327.447 reproducciones.

7. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras haberse reproducido 309.399 veces, «QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle va en descenso: ya llega al octavo lugar. Sus 304.648 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. DROGA (w C. Tangana)

Mora

«DROGA (w C. Tangana)» de Mora se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 271.994 reproducciones, motivo por el cual continúa en la novena posición.

10. Hiekka (w Beéle)

Nicky Jam

«Hiekka (w Beéle)» se ubica en el décimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 264.511, lo que marca un hito en la carrera musical de Nicky Jam.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidos en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.