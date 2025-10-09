España

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 9 de octubre

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Por Armando Montes

Guardar
El euro es la moneda
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

El cruce euro-dólar continúa siendo un termómetro clave para medir la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Esta paridad refleja no solo la fortaleza relativa de ambas economías, sino también las expectativas de los inversionistas sobre tasas de interés, crecimiento y política monetaria.

En las últimas jornadas, el par EUR/USD ha mostrado ajustes derivados de las últimas decisiones de los bancos centrales y la evolución de los indicadores macroeconómicos de ambos lados del Atlántico.

A continuación, te presentamos los últimos movimientos del tipo de cambio correspondientes al 9 de octubre, así como los principales elementos que han influido en su variación.

En cuánto está el tipo de cambio

El euro, también llamada moneda
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En el ámbito financiero, el tipo de cambio es un indicador clave de la salud económica. Actualmente, 1 dólar estadounidense está cambiándose por 0,8587 euros

Estas cifras resaltan la dinámica de las economías que impactan no solo en el comercio exterior sino también en la inversión y la planificación financiera a nivel empresarial y personal. 

La evolución de este tipo de cambio es especialmente crítica para sectores que dependen de la importación o exportación de bienes y servicios entre estas dos regiones, obligando a una revisión continua de estrategias para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. 

Proyecciones económicas para Europa en el cierre de 2025

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

El reporte de primavera 2025 de la Comisión Europea remarcó que la economía regional comenzó el año con mayor fortaleza de la prevista y se proyecta que mantenga un avance moderado durante el periodo, con señales de recuperación previstas para 2026, pese a la inestabilidad de los mercados globales y los conflictos comerciales.

Se prevé que la senda descendente de la inflación continúe, tras haber bajado al 2,4% en 2024 y que el área euro alcance y sostenga el objetivo de inflación de 2% del BCE para este año y para 2026.

Las plazas financieras mundiales observan con atención los cambios en la política comercial estadounidense, en especial los aranceles que la administración Trump estableció sobre socios comerciales clave.

El documento europeo subraya que el incremento de estos aranceles mueve la demanda interna en Estados Unidos hacia bienes locales, a la vez que suma costos adicionales a productos foráneos para los consumidores y las compañías del país.

Las controversias por la permanencia de euro

Actualmente, el euro refleja diversas controversias relacionadas con su permanencia y estabilidad dentro de la Eurozona, debido a desafíos económicos, políticos y estructurales que han puesto a prueba la unidad y resiliencia de la moneda única. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento de la zona euro para este año, ubicándolas en apenas un 1,0%, debido principalmente a la debilidad de la inversión, la inflación persistente y los riesgos geopolíticos y comerciales que afectan la confianza de consumidores y mercados.

Una de las principales críticas actuales al euro gira en torno a fallas estructurales en la gobernanza económica de la Unión Monetaria Europea (UME). Expertos señalan la ausencia de una unión bancaria sólida que asegure una regulación efectiva y un mecanismo eficiente para resolver crisis financieras, así como la falta de una unión fiscal que pueda emitir deuda común y realizar transferencias presupuestales para enfrentar choques económicos negativos. Estas deficiencias limitan la capacidad de reacción frente a crisis y contribuyen a debates sobre la viabilidad a largo plazo del euro sin reformas profundas.En el ámbito monetario, el Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado medidas como la reducción de los tipos de interés en enero de 2025 para estimular la economía, frente a una inflación todavía alta y presiones económicas internas que ralentizan el crecimiento. Sin embargo, la débil demanda externa y los problemas de competitividad siguen lastrando a las exportaciones de la zona euro, complicando la recuperación económica y generando incertidumbre sobre la efectividad de las políticas actuales para afianzar la estabilidad de la moneda

Temas Relacionados

Tipo de cambioEurosdólarEspaña-EconomíaMercadosBancos EspañaMonedasBilletesNoticias

Últimas Noticias

María Muñoz, doctora, sobre dormir bien: “No solo es importante el cuándo, sino también el qué cenas”

Algunos alimentos pueden favorecer un mejor descanso, aunque esto debe combinarse con rutinas de sueño saludables, horarios de comidas beneficiosos y otros hábitos

María Muñoz, doctora, sobre dormir

Cuanta agua hay en los embalses de España este jueves 9 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Cuanta agua hay en los

El truco casero para que las ventanas queden impecables usando solo dos ingredientes

Aunque se dedique un rato con el limpiacristales y un paño sobre el vidrio, al poco parece que nunca nadie le haya pasado un trapo: por suerte, existe un método sencillo y asequible que lo mantendrá limpio más tiempo

El truco casero para que

Tras el tapón que no se quita, las botellas de plástico siguen innovando: materiales biodegradables y sistemas más novedosos

Continúan los esfuerzos por reducir el impacto ambiental de la fabricación y deshecho de plásticos: solo en 2021, cada ciudadano europeo generó 189 kilogramos de residuos de envases

Tras el tapón que no

Manuel Carrasco, limpiador de coches: “Una limpieza exterior cada dos semanas y al menos una interior al mes más a fondo”

“Cuidar el coche no es solo una cuestión estética”, sostiene el profesional, sino que también es importante para “su valor” y “la seguridad de todos sus ocupantes”

Manuel Carrasco, limpiador de coches:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva confesión de Paco

La nueva confesión de Paco Correa apunta a Suiza y al testaferro de Juan Carlos I: “Había personas de máxima relevancia de España”

Las mamografías preventivas en Madrid: Ayuso ‘desprivatizó’ las pruebas, pero las que hacen los hospitales públicos gestionados por Quirón han subido un 15%

CGT continúa su lucha contra Ilunion: comienzan los juicios para que la empresa pague los pluses a los trabajadores del 112 y 061 de Andalucía

La activista Reyes Rigo, aún bajo custodia israelí: “El abogado de turno no pudo hacer su trabajo porque había un señor ahí que me amenazó de muerte”

Un hombre relata cómo descubrió la verdadera personalidad de su psicólogo: “Espero que tenga la vida bien puteada”

ECONOMÍA

Qué significa la advertencia de

Qué significa la advertencia de Red Eléctrica y qué similitud tiene con el apagón: “El sistema es vulnerable y existe riesgo”

Antonio Martínez, abogado: “Dejar en herencia un piso a todos los hijos es un problema que puede degenerar en el heredero okupa”

El 65,1% de los autónomos subió los precios en el último año y más de la mitad prevé seguir haciéndolo antes de que termine 2025

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 8 de octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Cristiano Ronaldo se convierte en

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer y único futbolista multimillonario: de dónde viene su fortuna

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral