España

Carolina Moura, influencer: “La comida en Estados Unidos me está poniendo enferma”

La creadora de contenido afirma que en el país americano se llevan a cabo procesos poco saludables

Por Carolina Montes

Guardar
Carolina Moura, influencer / Composición
Carolina Moura, influencer / Composición Infobae España con Canva

La alimentación es un tema crucial para el desarrollo humano. Sin embargo, en cada país hay unos hábitos alimenticios y se tratan las comidas de manera diferente en función de las legislaciones activas en cada lugar.

Carolina Moura es una influencer que se mudó hace poco tiempo a Estados Unidos y en un vídeo en su cuenta de TikTok explica que lleva unos meses comiendo mal. “La comida en Estados Unidos no es como en Europa”, comenta. En el país americano se procesan los alimentos de una manera que en el marco europeo es ilegal.

La influencer pone ejemplos de alimentos que tienen un proceso diferente que en Europa. “En Estados Unidos hay mucha gente y la forma de alimentarlos a todos es abaratando costes”, dice Carolina Moura. Para ello, se llevan a cabo acciones que pueden no ser las más saludables para las personas.

Un ejemplo de tratamiento distinto es el que se realiza al pollo. Es un alimento al que hay que limpiarlo obligatoriamente para que no contenga salmonella u otro tipo de bacterias. La forma de eliminar estos posibles parásitos es con un cloro. Puede parecer extraño, pero es un proceso llamado pollo clorado. Carolina Moura también cuenta que a los cerdos se les pincha una hormona que está prohibida en 160 países.

No toda la carne lleva estos procesos, pero sí es importante tenerlos en cuenta cuando se va a elegir qué comer. ¿Cuál es la solución? Productos orgánicos. Sin embargo, no es tan sencillo. Los precios en Estados Unidos son elevados: “a lo mejor te gastas 200 dólares en una bolsa”, dice la influencer. Al comprar de manera orgánica mejoras en calidad de producto, pero se incrementa aún más el coste y el bolsillo lo nota.

¿Qué es el pollo clorado?

Como indica Carolina Moura en Estados Unidos el pollo se desinfecta con cloro, aunque no todo.

Este es el alimento más sano del mundo y poco consumido en España, según la ciencia

La cloración del pollo es una técnica que consiste en procesar carne de ave para comercializarla. Según Directo al paladar, permite reducir enfermedades que se encuentran en estos alimentos, alargar su vida útil y aumentar la eficiencia productiva del sector avícola. En Estados Unidos se utilizan niveles de concentración aprobados por el departamento de Agricultura y la agencia para la Alimentación y los Medicamentos.

Sin embargo, según la microbióloga Dianna Bourassa, tan solo un 5% de las granjas estadounidenses utilizan esta técnica. La eliminación del proceso se debe a que actualmente se usan ácidos orgánicos para reducir la contaminación cruzada, como puede ser ácido peracético.

Por parte de la Unión Europea, el pollo clorado lo prohibieron en 1997. Consideran que los tratamientos químicos que se aplican en este proceso son una forma de paliar la falta de higiene y de seguridad a la hora de producir la carne. Por ello, no solo no se puede realizar esta técnica dentro del marco europeo, sino que tampoco se puede importar o exportar un pollo tratado de esta forma.

Ractopamina, la hormona a los cerdos

Otra diferencia que explica Carolina Moura es la hormona que se pincha a los cerdos y que en Europa no se realiza. Se trata de la ractopamina, un medicamento que acelera el proceso del crecimiento animal.

Según Sanfer Salud Animal, su uso está prohibido en la Unión Europa, China continental y Rusia, pero sí está permitido en Estados Unidos. ¿Por qué la prohibición? La carne es consumida por personas y este medicamento es ingerido. Así que al no saber realmente el impacto que puede tener en ellas, es preferible prevenir. De hecho, se han realizado estudios y se han observado taquicardias, nerviosismo o alteraciones en el metabolismo en humanos que han consumido carne con ractopamina.

Tal y como cita Sanfer Salud Animal, “la Unión Europea solo aprueba en su normativa de regulación de los aditivos el reglamento (CE) nº 1831/2003 el uso de prebióticos, enzimas, ácidos orgánicos y extractos vegetales como promotores de la eficiencia nutricional y ganancia de peso”.

Temas Relacionados

AlimentaciónEstados UnidosComidaTikTokEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

El detenido, conocido como N4t0x, difundió en Telegram información sensible del presidente, ministros y miembros del CNI, en una de las mayores brechas de seguridad de los últimos años

La Policía Nacional detiene al

“Limpiar tu casa regularmente podría estar matando tus pulmones”: esta es la advertencia de un fisioterapeuta

Limpiar tu casa a diario puede equivaler a fumar 20 cigarrillos al día durante 20 años

“Limpiar tu casa regularmente podría

España será Turquía en el rodaje de la nueva película del creador de ‘Yellowstone’

Murcia acogerá el rodaje de la última superproducción de Warner

España será Turquía en el

Abel Caballero sube la apuesta: Vigo tendrá un árbol de Navidad todavía más alto de 45 metros

El alcalde del municipio escala un poco más y contará con un árbol de 20 toneladas

Abel Caballero sube la apuesta:

Cuenta atrás para los accionistas indecisos del Sabadell: este viernes acaba el plazo para aceptar la opa de BBVA

El resultado de la operación lo dará a conocer la Comisión Nacional del Mercado de Valores el próximo 17 de octubre

Cuenta atrás para los accionistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene al

La Policía Nacional detiene al hacker que filtró datos personales de Pedro Sánchez y altos cargos del Estado

Las pulseras “para la puta” o los cientos de euros en transferencias y encargos: los mensajes que revelan que Koldo pagaba los gastos de Ábalos

La Audiencia Nacional rechaza conceder la nacionalidad española a un ciudadano de Jordania por no acreditar “buena conducta cívica”

El Tribunal de Cuentas afirma que su labor no es la de la UCO, que habrá encontrado “algunos pagos” del PSOE no facilitados

Un error en la tramitación de la nacionalidad y un plazo incumplido dejan sin ciudadanía española a un vecino de Tudela

ECONOMÍA

Cuenta atrás para los accionistas

Cuenta atrás para los accionistas indecisos del Sabadell: este viernes acaba el plazo para aceptar la opa de BBVA

Garamendi ironiza con la propuesta de Yolanda Díaz de subir a 10 los días libres por fallecimiento: “Tengo que pedirme un permiso de los permisos de la ministra”

Un español que se fue a Irlanda sin idioma ni experiencia revela cuánto cobra: “Se me metió en la cabeza que me quería ir de España”

Precio de la luz baja: estas son las horas con la tarifa máxima y mínima para este 10 de octubre

El Banco de España solicita incorporar ‘espías’ que vayan de incógnito a los bancos a detectar malas prácticas

DEPORTES

Fue una leyenda del fútbol

Fue una leyenda del fútbol alemán, le trasplantaron tres veces y ahora lucha por sobrevivir: “No sé cuánto tiempo más viviré”

Marcos Llorente: las fumigaciones, su rutina alimentaria y su vuelta a la Selección

Mbappé mete en problemas a un policía por un buen gesto: proponen la jubilación anticipada del agente

Guardiola quiso llevarse a Dani Güiza al Barcelona, pero hubo un jugador que lo impidió: “No le voy a perdonar”

Jugó en el Atlético de Madrid o el Valencia, su rodilla no le permitió seguir y ahora es inversor inmobiliario: “Tuve que buscar otras fuentes de ingresos”