España

Una familia reserva una villa por 6.000 euros para sus vacaciones y el propietario les avisa de que ha sido okupada antes de que entren

Este percance pone de manifiesto los peligros, a veces insospechados, de las estafas de alquiler y plantea dudas sobre la fiabilidad de las reservas online

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Una familia es estafada con
Una familia es estafada con su lugar de residencia durante sus vacaciones (Bespoke Real Estate.)

Planificar con antelación unas vacaciones soñadas y terminar con una pesadilla es lo que le ocurrió a una familia belga que había reservado una villa en Hossegor, en la costa atlántica francesa. Después de pagar 5.880 euros y organizar el viaje con casi un año de anticipación, se enteraron en último momento de que la vivienda estaba supuestamente okupada de forma ilegal.

En septiembre del año anterior, la familia había elegido la propiedad a través de una plataforma en la que confiaban, buscando tranquilidad para el verano. La casa prometía espacio y comodidad, y durante meses mantuvieron contacto fluido con el propietario. Nada hacía prever un problema. Sin embargo, horas antes de iniciar el viaje, el hombre los llamó con una noticia inesperada: no podrían disfrutar de la villa porque “había sido tomada por okupas”.

La explicación generó desconcierto inmediato. Con los billetes listos y todo preparado, decidieron viajar de todos modos para verificar lo ocurrido. Al llegar, encontraron un panorama muy distinto al que habían imaginado. Frente a la casa había un BMW estacionado, música sonando en su interior y ningún indicio de una okupación forzada. La vivienda no presentaba daños ni señales de actividad ilegal. Esa escena aumentó las sospechas de la familia sobre una posible estafa de alquiler.

Presionado por las preguntas, el propietario ofreció una explicación alternativa: según él, los socios de la empresa propietaria de la villa se habían mudado sin su consentimiento. Esa versión enrevesada, que mezclaba supuestos conflictos internos con derechos de uso, solo aumentó la confusión. La línea entre ocupantes ilegales y copropietarios se volvió borrosa, dificultando saber con exactitud quién estaba realmente en la casa. Mientras tanto, para la familia, la prioridad era clara: recuperar el dinero invertido y obtener algún tipo de compensación por las vacaciones frustradas.

La familia emprende acciones legales

La plataforma de reservas reaccionó con prudencia, describiendo el episodio como un caso excepcional y desligado de su responsabilidad directa, ya que, alegó, este tipo de situaciones no figura en sus condiciones generales. La postura dejó a los viajeros prácticamente solos frente al problema, con pocas herramientas para resolverlo de forma rápida. Sin embargo, lejos de resignarse, la familia presentó una denuncia formal por fraude ante las autoridades francesas y contrató a un abogado. Exigieron la devolución del dinero pagado en un plazo de entre ocho y quince días, bajo amenaza de iniciar acciones legales si no obtenían respuesta.

Una familia emprende acciones legales
Una familia emprende acciones legales por la estafa de su lugar de residencia durante sus vacaciones (Europa Press)

El caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los turistas ante situaciones imprevistas en el mercado de alquileres temporales, incluso cuando se utilizan plataformas consideradas seguras. A pesar de haber hecho todo de manera anticipada y formal, la familia belga se quedó sin casa, sin vacaciones y, al menos por ahora, sin el dinero invertido.

Temas Relacionados

OkupasVacacionesFamiliaEstafaFraudeEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Juan Osuna, psicólogo: “Las discusiones no cansan por lo que se dice, cansan porque nada cambia después”

El experto destaca que muchos vínculos terminan por romperse porque, pese a que se establezca una comunicación, esta no desemboca en un cambio en las actitudes

Juan Osuna, psicólogo: “Las discusiones

De los laboratorios españoles al Nobel de Medicina: el descubrimiento que descifra el lenguaje del sistema inmune

Unos anticuerpos desarrollados por el CNIO permitieron la identificación de las células T reguladoras del sistema inmune, el hallazgo merecedor del galardón

De los laboratorios españoles al

Ernesto de Hannover y Claudia Stilianopoulos se separan tras cuatro años de relación

El príncipe alemán y la socialité han tomado la decisión de continuar sus vidas por separado

Ernesto de Hannover y Claudia

Una madre da a luz a un bebé de casi 6 kilos: un nuevo récord de tamaño

El niño nació el día del cumpleaños de su madre en el estado de Tennesee

Una madre da a luz

Chocolate a la taza casero, la receta tradicional paso a paso para prepararlo en casa

Para esta versión, prescindiremos de cacao en polvo y de tabletas especiales y usaremos, en su lugar, una tableta de chocolate intenso convencional

Chocolate a la taza casero,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si te llama la policía

Si te llama la policía para declarar en una comisaría, ¿tienes que acudir? Un inspector jefe resuelve la duda

Un asesino en serie que ha cumplido su condena genera la incomodidad de los vecinos al mudarse a una aldea de Ourense

Sánchez se ríe de Feijóo y le aconseja que “elija bien sus batallas” porque “para sobrecogedor, el PP”: “Ánimo, Alberto”

Defensa advierte a Indra por la demora de los carros de combate 8x8: Robles transmite su “preocupación” a Escribano

Absuelta la enfermera que simuló vacunar a 400 niños por la eximente completa de alteración psíquica debido al “trastorno de ideas delirantes” que sufre

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El oro alcanza un máximo histórico: supera los 4.000 dólares por onza debido a la inestabilidad política global

“En Suiza te haces autónomo y no pagas al menos que generes”: un taxista explica cómo funciona

Cristian, albañil: “No puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre casi 1.600, solo 100 euros de diferencia”

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF