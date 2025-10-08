España

Las enfermedades para las que se podrá usar cannabis medicinal

La normativa se adopta tras la solicitud formal de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados en respuesta a los crecientes reclamos de integración del cannabis medicinal

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Guardar
Las enfermedades para las que
Las enfermedades para las que se podrá usar cannabis medicinal (Pexels)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 7 de octubre, un Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis con fines médicos. Esta medida representa el avance más atrevido al acercar, de manera controlada, esta sustancia al sistema sanitario español. La normativa se adopta tras la solicitud formal de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados en respuesta a los crecientes reclamos de integración del cannabis medicinal bajo parámetros científicos y estrictos controles de calidad.

Aunque aún no se ha establecido un listado cerrado de enfermedades tratables, sí que se ha planteado un sistema flexible que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) deberá fijar definitivamente en los próximos tres meses. Esto se hará mediante el Formulario Nacional, las indicaciones clínicas aprobadas, los parámetros de dosificación y prescripción, así como las condiciones que deberán cumplir tanto médicos como farmacéuticos, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Una composición de sus sustancias activas

La llegada de esta normativa se respalda con la evidencia científica internacional en contextos como la espasticidad asociada a esclerosis múltiple, algunas formas graves de epilepsia refractaria, las náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia y el dolor crónico refractario. En estos escenarios, los tratamientos convencionales no suelen lograr un efecto terapéutico satisfactorio y el cannabis se presenta como una alternativa regulada y supervisada. De este modo, la ciencia valida el potencial del cannabis en circunstancias donde la medicina estándar no obtiene resultados.

Las enfermedades para las que
Las enfermedades para las que se podrá usar cannabis medicinal (Pexels)

En este sentido, el Real Decreto establece que las fórmulas derivadas de cannabis solo podrán ser prescritas por médicos especialistas en hospitales y exclusivamente en casos donde existan razones clínicas documentadas. La elaboración de estos preparados quedará reservada para servicios de farmacia hospitalaria acreditados, aplicando las Normas de Correcta Elaboración y los criterios técnicos que fijará la AEMPS. Estos controles buscan evitar desviaciones y asegurar la uniformidad y la trazabilidad de los preparados ofrecidos a los pacientes.

Una novedad relevante radica en la creación de un registro público, dependiente de la AEMPS, para documentar cada preparado estandarizado de cannabis que se utilice en España. Asimismo, todos los productos deberán contar con una composición definida en cuanto a la proporción de THC y CBD, las sustancias activas principales. Siguiendo estas pautas, los productos que incluyan más de un 0,2% de THC estarán sujetos a fiscalización especial, con controles adicionales para prevenir posibles usos indebidos.

Además, las fórmulas magistrales podrán ser dispensadas a distancia en casos excepcionales, únicamente para personas con dificultades de acceso presencial —debido a vulnerabilidad, dependencia o barreras geográficas—, siempre bajo el control hospitalario. El procedimiento incorpora además un sistema de seguimiento clínico y farmacovigilancia, que obligará a médicos y farmacéuticos a monitorizar la evolución del paciente y los posibles efectos adversos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal en casos donde los tratamientos convencionales no son eficaces. (Fuente: La Moncloa)

El proceso diseñado requiere que los laboratorios encargados de suministrar preparados estandarizados garanticen la integridad de toda la cadena de fabricación y distribución, documentando cada fase y sometiéndose a auditorías periódicas. Por su parte, el Ministerio de Sanidad dispondrá de potestad para modificar, ampliar o restringir el rango de patologías cubiertas por la normativa en función de los futuros avances científicos.

Temas Relacionados

CannabisSanidad EspañaMinisterio de Sanidad EspañaGobierno de EspañaConsejo de MinistrosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este miércoles 8 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este

Clima en Valencia: temperatura y probabilidad de lluvia para este 8 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: temperatura y

El precio de drogarse en la calle nunca baja: 60 euros el gramo de coca; 6,7 euros el gramo de hachís; y 13 euros la pastilla de éxtasis

Se decomisó más coca, el precio se mantuvo. Bajaron las incautaciones de hachís, marihuana y pastillas y los precios crecieron. Los narcos siempre ganan

El precio de drogarse en

Ivonne Reyes, en su cumpleaños más agridulce: arruinada, en tratamiento psiquiátrico y en guerra con Pepe Navarro

El pasado mes de marzo la presentadora venezolana desveló que había recurrido a la Ley de Segunda Oportunidad debido a sus cuantiosas deudas

Ivonne Reyes, en su cumpleaños

“Es un trabajo penoso”: los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos exigen su jubilación anticipada por peligrosidad

La Unión Sindical Obrera organiza concentraciones por toda España para que se “tome conciencia” de las condiciones laborales extremas del personal de ‘handling’

“Es un trabajo penoso”: los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El precio de drogarse en

El precio de drogarse en la calle nunca baja: 60 euros el gramo de coca; 6,7 euros el gramo de hachís; y 13 euros la pastilla de éxtasis

El Gobierno de Pedro Sánchez paga 827 euros por cada cuerpo exhumado de fosas comunes de la Guerra Civil: solo se ha identificado el 0,7% del total

Encuentran sin vida a los cuatro desaparecidos del derrumbe de un piso en el centro de Madrid

Coches ‘low cost’ que son una buena inversión, según un experto

El Tribunal Supremo niega a un apátrida nacido en Barcelona la recuperación de la nacionalidad española, pese a reconocerle el derecho originario por ley de 1982

ECONOMÍA

“Es un trabajo penoso”: los

“Es un trabajo penoso”: los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos exigen su jubilación anticipada por peligrosidad

El valor de las hipotecas se dispara casi un 29% y el precio medio de las viviendas financiadas supera los 305.000 euros

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 7 octubre

Las renovables ya no crecerán tanto: Estados Unidos frena las expectativas de crecimiento a nivel mundial para 2030

Un padre deshereda a dos de sus hijos alegando que llevaban “seis años sin relación” y que se habían “despreocupado” tanto de él como de su esposa: la Justicia lo rechaza al no quedar probado

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF