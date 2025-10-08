Detenidas dos personas por el alunizaje en una tienda de Chanel en París: robaron 500.000 euros en bolsos de lujo

Imagen de archivo de una tienda de Chanel. (REUTERS/Charles Platiau)

La policía francesa ha detenido a dos personas acusadas de asaltar una boutique de Chanel próxima a los Campos Elíseos, cuyo botín estaba valorado en 500.000 euros. De acuerdo a una información del medio francés Le Parisien, los sospechosos fueron detenidos en la carretera en las inmediaciones de Montpellier, mientras se dirigían hacia España. Los detenidos, dos hombres de nacionalidad española y argentina, han sido puestos bajo investigación formal acusados de robo en banda organizada.

El robo, que se produjo a las 4:40 de la madrugada del miércoles 1 de octubre, implicó el uso de un vehículo todoterreno rojo para embestir la fachada de la tienda de Chanel en la calle Royale, en pleno centro de París.

Este método, conocido como “coche ariete” (también recibe el nombre de alunizaje), suele emplearse en el asalto a establecimientos de alto valor (joyerías, tiendas de electrodomésticos, supermercados, tiendas de telefonía, y hasta farmacias, generalmente por la noche para evitar la presencia de personas. En este caso, los asaltantes lograron sustraer numerosos bolsos de lujo de Chanel antes de que llegaran las fuerzas de seguridad, huyendo del lugar en scooters.

Los delincuentes se dirigían a España

La respuesta policial fue inmediata, desplegando un operativo de búsqueda en toda la región parisina para localizar a los responsables. No obstante, la localización de los sospechosos requirió casi una semana de investigaciones, utilizando lo captado por las cámaras de seguridad y grabaciones telefónicas.

Finalmente, fueron detectados en la autopista en dirección a Montpellier, ya en ruta hacia la frontera española. Durante la detención, agentes de la Brigada de Investigación e Intervención (BRI) registraron uno de los escondites utilizados por los implicados cerca de la localidad de Chaville, donde hallaron el conjunto de artículos robados, cuyo valor fue estimado en 500.000 euros.

Ambos individuos, tras ser formalmente acusados de robo en banda organizada, han sido presentados para declarar ante un juez de libertades y detención en la noche de este martes, según ha detallado Le Parisien. La defensa de uno de los arrestados, representada por la abogada Aimée Kleiman, describió a su cliente como “un hombre sencillo”, declaración recogida por el citado medio. Por su parte, el abogado Antonin Gravelin Rodriguez, también consultado por Le Parisien, prefirió no hacer comentarios sobre el caso.