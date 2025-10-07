España

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

En 2022 el INSS reconoció el derecho de la jubilada percibir el complemento por sus dos hijos biológicos, pero rechazó extenderlo a su nieta

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Una abuela con su nieta
Una abuela con su nieta (Freepik)

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reconocido por primera vez en una sentencia el derecho de una mujer jubilada a percibir en su pensión el complemento por brecha de género por el cuidado de una nieta, a la que tuvo durante años en acogimiento familiar.

El caso comenzó cuando la mujer decidió acudir a los tribunales tras ver denegada una parte del complemento por brecha de género que reclamaba al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Aunque ya percibía dicho complemento por sus dos hijos biológicos, solicitaba que se le reconociera también por su nieta, a quien había cuidado en régimen de acogimiento permanente desde 1995, tras la incapacidad de su hija para hacerse cargo de la menor.

Se le negó en primera instancia

Y es que en 2022 el INSS reconoció el derecho de la jubilada percibir el complemento por sus dos hijos biológicos, pero rechazó extenderlo a su nieta, argumentando que el beneficio previsto en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social solo se aplica a hijos biológicos o adoptados.

La abuela, representada por la letrada Isabel Marco Guillén, presentó una reclamación administrativa previa que fue igualmente desestimada. Ante esta negativa, decidió acudir a la vía judicial. El Juzgado de lo Social nº 1 de Elche resolvió en mayo de 2024 mantener el criterio del INSS, negando la ampliación del complemento. Sin embargo, la demandante no se dio por vencida y presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El caso planteaba una cuestión de fondo compleja: si el cuidado prolongado de una nieta en acogimiento permanente podía considerarse, a efectos legales, equivalente a la crianza de un hijo biológico o adoptado, en lo relativo al reconocimiento del complemento por brecha de género.

El complemento no es una recompensa biológica

Tras un análisis exhaustivo de los antecedentes y fundamentos jurídicos, este tribunal ha decidido estimar el recurso de suplicación interpuesto por la mujer, revocando la resolución del juzgado de instancia, que previamente había rechazado su demanda.

En su pronunciamiento, la Sala ha declarado que la actora tiene derecho a percibir el complemento para la reducción de la brecha de género también por su nieta, a quien ha tenido en régimen de acogimiento permanente desde 1995. Este punto ha sido esencial, ya que el tribunal ha reconocido que la dedicación y el cuidado prestados por la abuela a su nieta durante más de veinticinco años deben considerarse equivalentes, a efectos del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, a los de una madre hacia sus hijos biológicos o adoptivos.

El fallo se ha apoyado en una interpretación finalista y social de la norma, subrayando que el complemento por brecha de género no se concibió como una recompensa biológica, sino como una medida compensatoria por las desigualdades estructurales que sufren las mujeres debido a su dedicación al cuidado de los hijos o de menores a su cargo.

Desigualdad contraria a los principios de protección de la familia

En este sentido, la Sala ha recordado que la imposibilidad legal de la mujer para adoptar a su nieta —por tratarse de una descendiente directa— no puede servir como obstáculo para reconocerle el derecho que la norma pretende garantizar. Negar el complemento supondría perpetuar una desigualdad contraria a los principios constitucionales de justicia y protección de la familia.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Por ello, la sentencia ha ordenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocer y abonar a la demandante el complemento por brecha de género correspondiente a su nieta, con efectos económicos retroactivos desde el 30 de agosto de 2021, fecha en que comenzó a percibir su pensión de jubilación. Asimismo, el tribunal establece que no procede la imposición de costas, al considerar que se trataba de una cuestión jurídica novedosa y de interés social.

En su resolución, los magistrados han enfatizado que el propósito del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social debe interpretarse en armonía con los valores constitucionales de igualdad y protección integral de las familias, incluidos los hogares acogedores.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasComunidad ValencianaJubilación EspañaPensiones y SubsidiosTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sam Altman, padre de ChatGPT: “Algunas personas lo están usando para no pensar y otras para pensar más que nunca”

El director ejecutivo de OpenAI asegura que los modelos actuales están cerca de resolver preguntas complejas y alcanzar logros que desafían incluso a los expertos

Sam Altman, padre de ChatGPT:

Venki Ramakrishnan, Nobel de Química: “El envejecimiento tiene mucho que ver con la pérdida de capacidad de regular la producción y la destrucción de proteínas en las células”

El químico reconoce que hay “mucha presión para no envejecer” y apunta al estilo de vida para aumentar la longevidad

Venki Ramakrishnan, Nobel de Química:

Un láser de defensa o miles de camas para los pasajeros: Alemania prepara el aeropuerto de Múnich para las incursiones de drones rusos

El diario BILD cuenta el despliegue realizado por si continúa la presencia de aeronaves no controladas

Un láser de defensa o

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y seis meses, así como multas que pueden alcanzar los 12.000 euros

Cinco personas acuden al curso

Una española en Estados Unidos encuentra jamón ibérico después de dos años buscando y alucina con el precio: “No me dura ni dos desayunos”

La joven española encontró jamón ibérico loncheado en Miami a un precio desorbitado en una tienda de productos de importación

Una española en Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Este es el día de

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

La industria de defensa de España ingresa un 16,2% más que hace dos años gracias al rearme europeo: supera los 16.000 millones de euros

La Justicia confirma el desahucio de una vivienda por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya contra unos ocupantes desconocidos

Las cuatro cámaras de la DGT en Madrid que vigilan te multan si pisas las líneas continuas: esta es la ubicación exacta

ECONOMÍA

Trabaja a media jornada en

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

Los consejos de economía del gurú del ‘Wall Street Journal’: “¿Quieres disfrutar más de la vida? Sé un participante, no un mero observador”

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”