Una pareja es condenada por besarse demasiado durante un vuelo de Air New Zealand: causaron “mucha vergüenza e incomodidad”

El vuelo, de Auckland a Nelson, duraba poco más de una hora, pero la pareja no hizo caso de las múltiples advertencias de la tripulación

Marcos Montalbán

Marcos Montalbán

Una pareja es multada por
Una pareja es multada por besarse "excesivamente" en el avión. (Imagen Composición Infobae/Freepik)

Reuben Jeremy Finn, un hombre de Nelson (norte de Nueva Zelanda), fue sentenciado la semana pasada por cometer un “acto indecente” en un lugar público con su pareja durante un vuelo de Air New Zealand.

Los hechos sucedieron el pasado 13 de octubre de 2024, cuando el viajero, de 30 años, y su pareja, Bronte LeLievre, de 32, protagonizaron una escena que, según la justicia, causó “mucha vergüenza e incomodidad”, tanto a los pasajeros como a la tripulación, según ha comentado el diario New Zealand Herald.

El Tribunal de Distrito de Nelson, al norte del país, declaró culpable al señor Finn tras el incidente ocurrido en el trayecto de Auckland a Nelson, un vuelo de apenas una hora de duración. Su pareja fue acusada del mismo delito, pero será juzgada en noviembre.

De los besos a las caricias “abiertas”

El incidente comenzó poco después del despegue, cuando los dos pasajeros empezaron a besarse de manera intensa frente a los 48 pasajeros y dos asistentes de vuelo a bordo. Según el resumen de los hechos presentados ante el tribunal, los besos “progresaron hasta convertirse en caricias abiertas delante de otros pasajeros”.

Un miembro de la tripulación les pidió en varias ocasiones que moderaran su comportamiento, advirtiéndoles que si no se detenían tendría que informar al capitán. Sin embargo, la pareja ignoró las advertencias.

En un momento dado, Finn metió la mano en el interior del sujetador de su pareja y comenzó a acariciarla, un acto descrito por quienes estaban cercados cerca de ellos.

El juez Garry Barkle, relató durante la audiencia que, a pesar de las advertencias, “continuaron y fueron arrestados cuando el vuelo aterrizó”. No obstante, la pareja intentó librarse haciéndose la dormida cuando el piloto anunció la maniobra de descenso.

“Del resumen de los hechos se desprende claramente que la conducta de la pareja estaba causando mucha vergüenza e incomodidad a los pasajeros y a la tripulación”, afirmó el juez Barkle durante la vista judicial.

Arresto al aterrizar en Nelson

Durante el descenso, Finn seguía tocando a su compañera. Al aterrizar en el aeropuerto de Nelson, la policía abordó la aeronave y arrestó a la pareja. La fiscal, Abigail Goodison, sostuvo que “había colocado al público en una posición extremadamente incómoda” y que el entorno confinado del avión “agravaba la gravedad del acto”.

A pesar de las reiteradas peticiones de que pararán, la actuación del personal de cabina fue “profesional, pero inútil”, por lo que tuvieron que comunicárselo al capitán tras las quejas de varios pasajeros.

Cómo perder el miedo a volar, según un piloto: “No existe ninguna turbulencia capaz de romper un avión moderno, nunca ha ocurrido”

Problemas de adicción, antecedentes penales y sentencia

Durante la audiencia, el abogado defensor, Steven Sindel, explicó que Finn se encontraba “bastante drogado” en el momento de los hechos, lo que reflejaba “un problema de adicción de larga data” que incluía el uso de metanfetamina y una “adicción al juego significativa” que le llevó a perder más de 85.727 euros en plataformas en línea.

Zindel añadió que su cliente también padece TDAH y comportamientos compulsivos, lo que habría influido en su falta de control durante el vuelo.

Además, el historial delictivo de Finn fue un factor clave en la sentencia. El juez Barkle subrayó que Finn tenía “21 condenas previas, la mayoría por deshonestidad y robo entre 2016 y 2024”, aunque reconoció que sus problemas de adicción habían sido determinantes en su comportamiento.

“A pesar de haber tenido una educación agradable, la pérdida de su padre a una edad temprana tuvo un impacto significativo en él”, señaló el juez Barkle al dictar sentencia.

En definitiva, Finn fue condenado a seis meses de detención comunitaria, con toque de queda entre las 20:00 y las 5:00 de lunes a viernes, y 12 meses de supervisión intensiva. Asimismo, el tribunal le ordenó pagar una indemnización, perdonándole las multas pendientes.

