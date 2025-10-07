España

Embalses España martes 7 de octubre: reserva de agua bajó -0,87 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Por Rodrigo Gutiérrez González

Desde el panorama general hasta
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) reportó que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 55,01 %de su capacidad.

Los datos oficiales revelan que la retención de agua resultó bajó en comparación con la semana anterior.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Cómo están las reservas de agua en España

Fecha: martes 7 de octubre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 30.827 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,01 %.

Variación de hace una semana: -487 hm3.

Variación porcentual semanal: -0,87 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 26.855 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 47,92 %.

Estado de los embalses peninsulares

Hacer una revisión constante
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 44,17%.

Aragón: 53,62%.

Asturias: 63,38%.

C. Valenciana: 37,83%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 43,03%.

Castilla-La Mancha: 51,24%.

Cataluña: 71,95%.

Comunidad de Castilla y León: 58,91%.

Extremadura: 61,63%.

Galicia: 62,39%.

Murcia: 24,32%.

Navarra: 36,90%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

