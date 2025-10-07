España

Clima hoy en España: temperaturas para Sevilla este 7 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más precisas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Sevilla para este martes 7 de octubre:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 1%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura llegará a los 17 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 1%, con una nubosidad del 9%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima de esta ciudad española

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

Sevilla tiene un clima característico
Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

SevillaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

De Amparo Illana a Begoña Gómez: las trayectorias profesionales de las parejas de los presidentes del Gobierno

Con la investigación sobre Begoña Gómez en el centro del debate público, resurge la pregunta sobre cómo han gestionado su vida profesional las parejas de los presidentes del Gobierno

De Amparo Illana a Begoña

Cómo se seleccionan a los ganadores de los Premios Nobel: nominaciones secretas durante medio siglo

La norma no permite que los nominadores se postulen a sí mismos

Cómo se seleccionan a los

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

Fedea solicita dar marcha atrás en la reforma de las pensiones porque disparará al 18% el gasto del PIB en 2050 y dejará sin recursos para invertir en sanidad, transporte ferroviario o prevención y extinción de incendios

Los economistas piden al Gobierno

España, líder europeo en sobrecualificación: más de un tercio de los titulados trabaja por debajo de su nivel formativo

El 34,6% de los egresados universitarios y de FP superior desempeña empleos que no requieren su titulación, frente al 20,9% en la UE

España, líder europeo en sobrecualificación:

Radiografía de la docencia en España: profesores estresados pero satisfechos, reticentes ante el uso de la IA y abrumados por la falta de disciplina

El informe nacional de TALIS 2024 de la OCDE muestra altos niveles de satisfacción y autonomía entre los profesores, pero también carencias en la formación previa y dificultades para mantener el orden en el aula

Radiografía de la docencia en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Embajadas y consulados ya han

Embajadas y consulados ya han recolectado 573.000 euros de bancos, constructoras, empresas de defensa... para que les patrocinen la fiesta del 12 de octubre

Activistas de la Flotilla denuncian su “secuestro” en aguas internacionales y anuncian que emprenderán “acciones legales” contra “el Gobierno sionista de Israel”

De los 49 españoles de la flotilla a Gaza, 48 ya han regresado y solo Reyes Rigo sigue retenida, acusada de morder a una funcionaria de prisión: “No sabemos nada de ella”

Un video hasta ahora oculto muestra que la Generalitat asumió la vigilancia del barranco del Poyo ocho horas antes del envío de la alerta

El teléfono móvil: principal distracción entre los conductores y responsable del 18% de los siniestros

ECONOMÍA

Los economistas piden al Gobierno

Los economistas piden al Gobierno medidas para contener el gasto en pensiones que afecten a los actuales y futuros jubilados

El parque público de vivienda sería del 38% si no se hubieran descalificado miles de VPO en España: hoy apenas llega al 2,5%

O eres funcionario en la Administración o empleado en una gran empresa: dónde debes trabajar en España si quieres ganar más

Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 6 del octubre

Juanma Lorente, abogado laborista, alerta sobre el abuso en las horas extra: “No son ni obligatorias ni gratis”

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”