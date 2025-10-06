Un padre olvida a su bebé de seis meses en el autobús: fue a la comisaría a recuperarlo

Autobús y un bebé durmiendo. (Canva)

El ajetreo diario y las miles de preocupaciones del día a día hacen que los despistes y descuidos sean más frecuentes. Desde olvidar regar las plantas o cerrar el grifo de la ducha, hasta situaciones más graves como bajar del autobús sin el carrito con tu bebé. Esto último ocurrió el pasado sábado 4 de octubre en Francia, cuando un padre olvidó a su hijo de seis meses en un autobús en el departamento de Sena-San Denis, en la periferia del Gran París.

El suceso tuvo lugar en la línea 150 de la RATP, cuyo recorrido conecta las comunas de Pierrefitte-sur-Seine y Aubervilliers. El autobús había llegado a su destino cuando los pasajeros notaron la presencia del cochecito sin ningún adulto a cargo. “Una vez que el autobús llegó a Aubervilliers, a la gente le empezó a resultar extraño que hubiera un cochecito solo en el autobús y alertaron al conductor”, afirma una fuente cercana al caso a Le Parisien.

Fue entonces cuando se dio aviso al conductor y los agentes de la RATP (Administración Autónoma de Transportes Parisinos) alrededor de las 16:30, alertaron a la policía. A las 18:30, los padres pudieron recuperar a su hijo, que se encontraba bajo custodia policial a la espera de que sus progenitores acudieran a por él.

Las cámaras de seguridad

Un autobús nocturno en París. (Île-de-France Mobilites)

Una patrulla policial acudió rápidamente al lugar para hacerse cargo del menor. Según los informes iniciales, el bebé se encontraba en buen estado de salud y no presentaba signos de haber sufrido ningún daño. Fue trasladado a la comisaría más cercana, donde las autoridades evaluaron los pasos a seguir. “La policía decidió esperar un poco antes de contactar a los servicios sociales e iniciar un procedimiento formal”, relató un testigo.

El avance de la investigación se apoyó en las imágenes de las cámaras de seguridad del autobús, las cuales permitieron esclarecer lo ocurrido. Al parecer, el padre había subido con su hijo en el cochecito en Pierrefitte, pero cuando el autobús llegó a su destino, él se bajó sin el bebé. Las primeras hipótesis apuntan a que no se percató de su olvido hasta que fue notificado más tarde.

Más tarde, alrededor de las 18:30, el padre se puso en contacto con la empresa de transporte para preguntar si habían encontrado a su bebé. Posteriormente, ambos padres acudieron a la comisaría para recuperar al niño. Según se ha informado, el reencuentro se produjo sin incidentes.

Proceso legal

El caso ha sido derivado a la fiscalía de Bobigny, que ahora debe decidir si se trata de un simple descuido o de una negligencia más grave que podría tener consecuencias penales. En Francia, el abandono de un menor o el incumplimiento de las responsabilidades parentales, sin justificación, puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y una multa de 30.000 euros, especialmente si se pone en riesgo la salud o la seguridad del niño.

No obstante, la decisión sobre el proceso legal dependerá de la interpretación de los magistrados, quienes tendrán en cuenta tanto la naturaleza del incidente como las circunstancias específicas que rodearon este descuido.