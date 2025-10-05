Un niño de 7 años muere tras quedar con la cabeza atrapada en la ventanilla del coche: su madre se “desmayó” en el asiento del conductor y ha sido detenida por maltrato

La policía detiene a una persona. (Reuters)

Un niño de siete años murió en Estados Unidos después de que su cabeza quedara atrapada en la ventanilla del coche de su madre. Este trágico suceso se produjo en abril en Atlanta, ciudad estadounidense del estado de Georgia, y la madre ha sido condenada con cargos de asesinato y crueldad infantil, ambos de segundo grado.

La mañana del 6 de abril de 2025, la policía fue avisada después de que varios testigos encontraran al niño inconsciente, según detalla la orden de arresto obtenida por la revista People. El pequeño se encontraba en la parte trasera del vehículo con la cabeza atrapada en la ventana. Estaba sentado junto a sus dos hermanos menores.

Según indica el comunicado de prensa emitido por el Departamento de Policía de Atlanta, el niño “no estaba alerta, consciente ni respiraba”. Después de esto, fue trasladado al hospital, donde certificaron su fallecimiento.

Su madre se encontraba en el vehículo

En el momento en el que encontraron al niño de siete años inconsciente y atrapado en el coche, también descubrieron que su madre estaba presente en el asiento delantero del conductor. Sin embargo, estaba desmayada y sin ser consciente de lo que había ocurrido atrás del vehículo. Cuando llegaron los investigadores, insistieron en hablar con la mujer, pero aseguran, según la orden judicial, que “ella seguía desmayándose mientras estaba sentada y sostenía a su hijo”.

En cuanto se pudo recuperar, los investigadores pidieron una orden de allanamiento para realizar a la madre un análisis de sangre y otro de orina. Tras estas pruebas, dio positivo en opioides y THC, es decir, una sustancia que se encuentra naturalmente en las plantas de cannabis y es uno de los muchos cannabinoides presentes en ella.

Se procedió a la investigación y el 29 de septiembre fue detenida de forma definitiva. Se enfrenta a cargos de asesinato en segundo grado y crueldad infantil en segundo grado en relación con la muerte de su hijo. Actualmente, está presa en la cárcel del condado de Fulton, también en el estado de Georgia.

Un testigo presente durante el incidente

Un testigo habló con la policía para relatar lo que él había presenciado la mañana en la que encontraron el cuerpo del menor y las horas previa al suceso. Según informa la orden de arresto a la que tuvo acceso People, la mujer pasó por delante de la casa del declarante poco después de las 10 de la noche del día anterior. Según él, dejó a los niños en el coche porque no quería que entraran a casa y poco después se marchó.

Este hombre también añadió que a la mañana siguiente, cuando salió de su casa, vio el vehículo de la madre del menor estacionado y fue entonces cuando vio la cabeza del niño de siete años asomar por la ventana del coche. Tras ver esa escena desgarradora, comenzó a golpear el automóvil para despertar a la mujer y avisó a las autoridades.

La sanción por cargos de asesinato y crueldad infantil

En Estados Unidos, los delitos tienen unas penas de prisión que influyen según el tipo del que sean y si son considerados mayores o menores. Además, también cada estado aplica sus propias sanciones.

Según Georgia Legal Aid, hay dos tipos de delitos: los graves y los menores. En este caso, los asesinatos son considerados graves y se denominan delitos capitales. Las sanciones pueden ser de largo duración, cadena perpetua y, en caso de asesinato, incluso puede ser pena de muerte. Según las pautas de sentencia, una persona condenada bajo un delito capital será liberada después de cumplir la pena completa.