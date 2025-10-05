España

Un niño de 7 años muere tras quedar con la cabeza atrapada en la ventanilla del coche: su madre se “desmayó” en el asiento del conductor y ha sido detenida por maltrato

La mujer ha sido condenada con cargos de asesinato y crueldad infantil

Por Carolina Montes

Guardar
La policía detiene a una
La policía detiene a una persona. (Reuters)

Un niño de siete años murió en Estados Unidos después de que su cabeza quedara atrapada en la ventanilla del coche de su madre. Este trágico suceso se produjo en abril en Atlanta, ciudad estadounidense del estado de Georgia, y la madre ha sido condenada con cargos de asesinato y crueldad infantil, ambos de segundo grado.

La mañana del 6 de abril de 2025, la policía fue avisada después de que varios testigos encontraran al niño inconsciente, según detalla la orden de arresto obtenida por la revista People. El pequeño se encontraba en la parte trasera del vehículo con la cabeza atrapada en la ventana. Estaba sentado junto a sus dos hermanos menores.

Según indica el comunicado de prensa emitido por el Departamento de Policía de Atlanta, el niño “no estaba alerta, consciente ni respiraba”. Después de esto, fue trasladado al hospital, donde certificaron su fallecimiento.

Su madre se encontraba en el vehículo

En el momento en el que encontraron al niño de siete años inconsciente y atrapado en el coche, también descubrieron que su madre estaba presente en el asiento delantero del conductor. Sin embargo, estaba desmayada y sin ser consciente de lo que había ocurrido atrás del vehículo. Cuando llegaron los investigadores, insistieron en hablar con la mujer, pero aseguran, según la orden judicial, que “ella seguía desmayándose mientras estaba sentada y sostenía a su hijo”.

En cuanto se pudo recuperar, los investigadores pidieron una orden de allanamiento para realizar a la madre un análisis de sangre y otro de orina. Tras estas pruebas, dio positivo en opioides y THC, es decir, una sustancia que se encuentra naturalmente en las plantas de cannabis y es uno de los muchos cannabinoides presentes en ella.

Se han realizado 11 registros domiciliarios en España, en una investigación coordinada por los Equipos Mujer Menor (EMUME) de la Unidad Técnica de Policía Judicial (Guardia Civil)

Se procedió a la investigación y el 29 de septiembre fue detenida de forma definitiva. Se enfrenta a cargos de asesinato en segundo grado y crueldad infantil en segundo grado en relación con la muerte de su hijo. Actualmente, está presa en la cárcel del condado de Fulton, también en el estado de Georgia.

Un testigo presente durante el incidente

Un testigo habló con la policía para relatar lo que él había presenciado la mañana en la que encontraron el cuerpo del menor y las horas previa al suceso. Según informa la orden de arresto a la que tuvo acceso People, la mujer pasó por delante de la casa del declarante poco después de las 10 de la noche del día anterior. Según él, dejó a los niños en el coche porque no quería que entraran a casa y poco después se marchó.

Este hombre también añadió que a la mañana siguiente, cuando salió de su casa, vio el vehículo de la madre del menor estacionado y fue entonces cuando vio la cabeza del niño de siete años asomar por la ventana del coche. Tras ver esa escena desgarradora, comenzó a golpear el automóvil para despertar a la mujer y avisó a las autoridades.

La sanción por cargos de asesinato y crueldad infantil

En Estados Unidos, los delitos tienen unas penas de prisión que influyen según el tipo del que sean y si son considerados mayores o menores. Además, también cada estado aplica sus propias sanciones.

Según Georgia Legal Aid, hay dos tipos de delitos: los graves y los menores. En este caso, los asesinatos son considerados graves y se denominan delitos capitales. Las sanciones pueden ser de largo duración, cadena perpetua y, en caso de asesinato, incluso puede ser pena de muerte. Según las pautas de sentencia, una persona condenada bajo un delito capital será liberada después de cumplir la pena completa.

Temas Relacionados

estados unidosasesinatojuiciosespaña-sociedadespaña-noticias

Últimas Noticias

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 5 octubre

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los resultados

Un hombre construye solo una isla artificial de 1.000 metros cuadrados con 150.000 botellas PET: una propuesta pionera de reciclaje y autosuficiencia energética

El artista británico Richart Sowa, afincado en el Caribe mexicano, ha logrado levantar una isla flotante autosuficiente que combina reciclaje, energía solar y bioconstrucción, convirtiéndose en un referente mundial de sostenibilidad individual

Un hombre construye solo una

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 4 de la Triplex

El reencuentro más esperado de las infantas Elena y Cristina: el motivo de su primer acto público conjunto en casi una década

Las hijas del rey emérito han acudido este domingo 5 de octubre a Torrejón de Ardoz para el Gran Homenaje a la Bandera

El reencuentro más esperado de

Higo seco, el complemento perfecto para tus ensaladas de otoño

Durante los últimos días del verano y principios del otoño, este producto alcanza su mejor momento

Higo seco, el complemento perfecto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los españoles

Última hora de los españoles de la Global Sumud Flotilla deportados desde Israel, en directo: 21 nacionales están volando desde Tel Aviv rumbo Madrid

Israel confirma la deportación de 28 activistas de la Global Sumud Flotilla procedentes de España, Portugal y Países Bajos

Un ciudadano senegalés que fue detenido y expulsado cuando acudió a la comisaría para renovar su solicitud de protección podrá volver a España

Dos dirigentes de la CUP que viajaban en la Flotilla seguirán retenidos en Israel: se niegan a firmar un documento donde tienen que reconocer que han entrado ilegalmente en el país

Procedente el despido de un trabajador de recogida de basura de Galicia que participó en la huelga de 2024 como miembro del comité

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Recta final de la OPA: BBVA dice que se hará con el 70% del Banco Sabadell, y este replica que no superará el 30%

Precio de la luz estará muy alta este 6 de octubre: estas serán las tarifas máximas y mínimas del día

Cómo una pareja perdió casi 150.000 euros frente a empresas de apuestas sin apostar ni una sola vez: “Simplemente te derrumbas”

Así es Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España: contacto con la naturaleza, tranquilidad y centros educativos de primer nivel

DEPORTES

Detienen al exjugador mexicano del

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria

Un exjugador del Real Madrid se rinde ante Franco Mastatuono: “Tiene mucha más calidad que yo”

Iker Bravo, el jugador que dio la victoria a España en el partido ante Brasil durante el Mundial sub-20: pasó del FC Barcelona al Real Madrid y ahora triunfa en Italia