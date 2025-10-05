España

La policía acusa a 4 personas de causar la muerte de un chico de 20 años mediante una bolsa de cocaína: le explotó en el estómago

El joven se vio implicado en una red de narcotráfico que le causó la muerte a miles de kilómetros de su casa

Por Antonio Duro

Cápsulas de cocaína y radriografía
Cápsulas de cocaína y radriografía

Cuatro personas han sido acusadas en relación con la muerte de un joven británico de 20 años en Dubái, tras la ingestión de varias bolsas de cocaína. Jensen Westhead, quien había viajado a la ciudad desde el aeropuerto de Manchester, falleció el 4 de diciembre del año pasado en el Hotel Avalon, donde se encontraba hospedado.

Según las autoridades, el joven ingirió varias cápsulas de la droga en un hotel de Manchester, dos días antes de su partida hacia los Emiratos Árabes Unidos. El veinteañero viajó a Dubái el 2 de diciembre de 2024, después de haber consumido sustancias, como parte de un presunto tráfico de drogas internacional.

Las cápsulas que transportaba en su estómago estallaron durante el vuelo o en algún momento posterior, lo que provocó su muerte a causa de una sobredosis. El fallecimiento ocurrió en el Hotel Avalon en Dubái, donde Jensen fue hallado sin vida en su habitación. El caso atrajo atención internacional debido a la gravedad del suceso y las implicaciones legales de transportar drogas de clase A entre fronteras internacionales, especialmente hacia los Emiratos Árabes Unidos, donde el narcotráfico está penado con severas sanciones, incluidas penas de muerte en algunos casos.

Cuatro acusados de conspiración

El caso dio un giro cuando las autoridades británicas y dubaitíes identificaron a cuatro personas implicadas en la conspiración que llevó a la tragedia. Estas personas fueron acusadas de conspirar para evadir fraudulentamente la prohibición de exportación de un medicamento de clase A entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre de 2024.

Rebecca Hatch, de 43 años, y su esposo Glenn Hatch, de 50 años, ambos residentes en Hatfield Close. También figura Alexander Tofton, de 32 años, residente en Tewkesbury Drive y Steven Stephenson, de 36 años. Este último ha sido acusado además de estar directamente involucrado en el suministro de cocaína, agregando una capa más de complejidad al caso.

La Guardia Civl ha incautado 20 paquetes de cocaína ocultos en un camión tras volcar en la A-1 y ha detenido a una persona. (Fuente: Guardia Civil Madrid)

Las investigaciones revelaron que la red de tráfico de drogas utilizaba el método de transporte de cápsulas ingeridas para evitar ser detectadas por las autoridades en los controles aduaneros. Aunque las autoridades aún no han revelado todos los detalles de la operación, lo que se sabe es que los acusados supuestamente participaron en la organización y envío de la cocaína hacia Dubái, sabiendo que su transporte podría acabar en una tragedia como la que terminó con la vida de Jensen Westhead.

Juicio previsto para octubre

Los cuatro acusados están citados para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Lancaster el próximo 31 de octubre. Los cargos son: conspiración para la evasión de leyes sobre la exportación de drogas de clase A, así como la acusación adicional contra Steven Stephenson por su implicación en el suministro de cocaína, podrían conllevar largas penas de prisión.

Acusado frente al tribunal (Imagen
Acusado frente al tribunal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este juicio no solo tendrá implicaciones para los acusados directamente involucrados, sino también para el sistema de justicia en relación con el narcotráfico internacional, que sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades a nivel mundial.

El caso de Jensen Westhead ha dejado una marca indeleble en la opinión pública y en las políticas sobre drogas, recordando la peligrosidad de los tráficos internacionales y las consecuencias devastadoras que pueden resultar de involucrarse en actividades ilegales de este tipo.

