Top 10 Prime Video España: “El verano en que me enamoré” sigue dominando las series más populares

Prime Video sobresale entre las plataformas preferidas por los espectadores debido a la calidad de guiones, la producción, el elenco y los diferentes formatos que ofrecen sus producciones.

En esta era dorada de las series televisivas, títulos como Breaking Bad, Game of Thrones, Squid Game y Euphoria se han destacado, impulsados por la competencia entre plataformas de streaming.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

2. Generación V

Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.

3. La novia (The Girlfriend)

Laura lo tiene todo: una carrera brillante, un marido que la quiere y a su hijo, Daniel. Pero su vida empieza a desmoronarse cuando Daniel le presenta a Cherry, una novia que lo cambia todo. Tras un primer encuentro tenso, Laura empieza a sospechar que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora o solo son paranoias de Laura? La verdad depende de quién la cuente.

4. Hotel Costiera

El exmarine Daniel De Luca regresa a Italia, la tierra de su infancia y se dedica a resolver problemas en uno de los hoteles más lujosos del mundo, situado en la espectacular costa de Positano.

5. Romi

El caso del pasado que enfrenta la madre de Romina, jefa de investigación criminal en la Ertzaintza, pone en riesgo de revelar los secretos que rodean la sordera de Romi y la muerte de su padre. Romina, detective privada con discapacidad auditiva y uso de implante coclear, colabora estrechamente con Nerea, su nueva compañera en prácticas, mostrando una disposición a cruzar límites legales y a beneficiarse de la posición de su madre en la policía.

6. La lista final: Lobo negro (The Terminal List: Dark Wolf)

Antes de La lista final, el SEAL Ben Edwards se ve involucrado en una operación secreta de la CIA. Cuanto Ben más se adentre en situaciones donde no todo es blanco o negro, más difícil le resultará domar sus impulsos más oscuros. Todos tenemos dos lobos en nuestro interior, uno blanco y otro negro, que luchan por el control. ¿A cuál de los dos lobos alimentará Ben Edwards?

7. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

8. Alguien voló sobre el nido del cuco (One Flew Over the Cuckoo’s Nest)

Randle McMurphy (Jack Nicholson), un violador de espíritu libre, que vive contracorriente, es recluido en un hospital psiquiátrico. La inflexible disciplina del centro acentúa su contagiosa tendencia al desorden, que acabará desencadenando una guerra entre los pacientes y el personal de la clínica con la fría y severa enfermera Ratched (Louise Fletcher) a la cabeza. La suerte de cada paciente del pabellón está en juego.

9. La guerra del mañana (The Tomorrow War)

Unos viajeros llegan desde el año 2051 para dar un mensaje: 30 años en el futuro, la humanidad estará perdiendo la guerra contra unos alienígenas. La única esperanza para sobrevivir es que los soldados y civiles vayan al futuro y se sumen a la batalla. Decidido a salvar el mundo por su hija, Dan Forester se une a una científica brillante y a su distante padre para reescribir el destino del planeta.

10. Zoomers

El ingreso a la universidad lleva a Javi, de 18 años, a poner en práctica una lista con la que busca organizar su vida y manejar la ansiedad tras una tragedia personal. La convivencia con sus nuevos amigos en el Colegio Mayor lo enfrenta a la realidad de que tanto la amistad como el amor escapan de cualquier planificación. El caos cotidiano, el humor negro y situaciones imprevistas lo impulsan a un proceso de autodescubrimiento.

