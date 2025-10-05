España

Precio de la luz estará muy alta este 6 de octubre: estas serán las tarifas máximas y mínimas del día

La situación económica mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Mal inicio de semana para los usuarios del servicio de energía eléctrica en España luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) diera a conocer los nuevos aumentos en el precio de la luz para este lunes 6 de octubre de 2025.

El precio más bajo del día aumentó más de 30 euros de golpe y se aleja de la tarifa bajo cero euros registrada en los últimos días.

Por su parte, la tarifa más alta de la jornada subió mas de 100 euros de un día para otro y se acerca al techo de los 200 euros.

En consecuencia el precio promedio se triplicó a comparación de su cotización en la sesión anterior.

Es importante mencionar que las tarifas del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive hay precios cada hora, por lo que es fundamental mantenerse informado y evitar sorpresas.

Con esta información podrás saber cuál es el mejor momento del día para hacer el uso extendido de la luz y evitar aumentos indeseables en la factura, de paso que ayudas al medio ambiente.

Precio del servicio eléctrico

  • Fecha: lunes 6 de octubre de 2025.
  • Precio de media: 77.25 euros por megavatio hora.
  • Precio más alto: 182.59 euros por megavatio hora.
  • Precio más bajo: 36.2 euros por megavatio hora.

La tarifa de la luz por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 6 de octubre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 45.33 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 44.87 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 39.67 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 45.1 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.76 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 47.94 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 55.7 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.03 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 131.63 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 136.74 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 87.64 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 48.31 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 45.12 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 44.87 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 36.2 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 36.2 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 37.8 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 47.68 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 73.05 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 107.04 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 158.18 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 182.59 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 143.22 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 112.33 euros por megavatio hora.

