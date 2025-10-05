Compra tres boletos de Rasca y gana y cuando se da cuenta de que ha ganado 500.000 euros se desmaya en el local: “No lo hemos vuelto a ver”

Los curiosos hechos sucedieron en Pradamano, Italia (Illinoislottery).

La suerte ha besado a un joven en Pradamano (Udine, Italia). Tras comprar tres boletos de ‘Numerissimi’ de 5 euros, el chico, que venía a menudo al local, se sintió mal. Se desmayó, y cuando recuperó las fuerzas, se fue. Nunca volvió a aparecer.

Los curiosos hechos sucedieron en el local Veloz Pizza en Pradamano, Italia, hace unos días, según informa Messaggero Veneto. Un joven, que recientemente se había mudado de Campania por trabajo, visitaba el establecimiento a menudo, pero no solía comprar billetes. Aquella noche, se lo sugirió un amigo.

“Compró tres billetes de ‘Numerissimi’ de 5 euros, y cuando confirmamos que había ganado todo ese dinero, se sintió mal”, comenta el dueño del local para el medio anteriormente mencionado. “Se había mudado de Campania por trabajo.”

Un punto de inflexión

Las tres tarjetas Rasca y gana marcaron en un instante un punto de inflexión de su vida gracias a un premio de medio millón de euros. Decir que fue una sorpresa inesperada sería quedarse corto, dado que cuando se dio cuenta de lo que tenía en sus manos, el joven incluso se desmayó, para luego ser rescatado de inmediato.

Encuesta lotería

El dueño del establecimiento (ubicado en el complejo comercial cercano al multicine), Arian Toska, quien lo regenta con su esposa, Mirela Mance, relata el incidente a Messaggero Veneto: “Desde hacía unas semanas, conocíamos a un hombre que venía todas las noches después del trabajo. El jueves, por primera vez, por sugerencia de un amigo, compró tres billetes de ‘Numerissimi’ de 5 € y fue a sentarse en las mesas de la terraza con sus compañeros. Poco después, regresó para comprobar si tenía un billete ganador. Pues bien, tras una comprobación rápida y minuciosa, confirmamos que sí, que acababa de ganar 500.000 €.”

Justo cuando se dio cuenta de que su vida había cambiado en un instante tras ganar una suma tan grande, el joven se sintió mal.

“En ese momento”, continúa el dueño, “el chico me dijo que se sentía mal y pidió agua. Luego se desplomó en el suelo y perdió la conciencia. Le ayudamos y, afortunadamente, se recuperó de inmediato y se sintió mejor. Un familiar llegó inmediatamente después y lo llevó a casa.”

Los dueños no están seguros qué pasó con el joven después: “Que sepamos, regresó a su ciudad natal en Campania, pero nunca lo volvimos a ver”.

La fortuna en las manos del lugar

Como el joven nunca más regresó al local, y no recuperó el billete con el que había ganado, la fortuna “besó” al restaurante Velox Pizza de Pradamano. Los propietarios, que se han sacado una foto con el boleto ganador, han celebrado su triunfo en el local.

Son muchos los afortunados que ganan con los boletos Rasca y gana: solo hace pocos días en Baronissi, un cliente del estanco Aliberti, ganó 5 millones de euros de un boleto del mismo tipo. Al principio, las confundió con 5.000 euros, a pesar de que “5 millones” estaba escrito en mayúsculas debajo.

Cuando se dio cuenta, se rompió a llorar y pidió al camarero que verificase si realmente se tratase de 5 millones de euros. Al recibir la confirmación, el camarero también lloró de alegría, junto con el ganador, pidiéndole que le tome una foto al billete afortunado.