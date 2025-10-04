El PSOE y la familia desmienten la información sobre la muerte de Fernández Vara

El PSOE de Extremadura y la familia han confirmado que Guillermo Fernández Vara no ha fallecido. A los 66 años, se encuentra en una larga lucha contra el cáncer de estómago, desde que fue diagnosticado hace dos años. Su entorno ha solicitado respeto a través de su cuente de X y la entidad política lo ha desmentido en un comunicado.

Últimas Noticias

