Un ladrón obliga a un niño de 10 años a darle los 17 euros de su hucha: “Él es más grande y más alto y tiene un arma”

El menor caminaba de vuelta del colegio cuando un hombre le exigió su dinero

Por Jose Manuel Rodríguez Camarero

Hucha (FINTONIC)

El atraco es un tipo de delito que consiste en apoderarse de los bienes ajenos mediante la violencia o la intimidación hacia las personas que lo poseen. A diferencia del hurto y el robo, el atraco se caracteriza por la confrontación directa y el uso de amenazas, fuerza física o armas para someter a la víctima y lograr el objetivo de sustraer sus pertenencias. La siguiente historia es la historia de un atraco, pero se ha hecho viral porque sus detalles son más bien inusuales.

Este suceso ha tenido lugar en las últimas horas en Estados Unidos, donde un ladrón armado con un cuchillo se acercó a un niño que caminaba por la calle para exigirle dinero, que el menor cogió de su hucha.

Un niño de 10 años llamado Amir Nur caminaba el pasado miércoles hacia su casa de vuelta de la escuela por Bedford Avenue en Crown Heights, cuando de repente se vio en una situación comprometida. Un ladrón le apuntó con un cuchillo para exigirle dinero en efectivo. “Le dije que no tenía dinero y él me respondió que sabía que tenía dinero y le dije que estaba bien, que se lo iba a dar. Entonces empecé a caminar, entré en mi casa y me giré para mirarlo, esperando que se callara y se fuera”, dijo Amir Nur.

Hombre portando un cuchillo (FB/ @GUA'I - TV )

Nur dijo que recibiría dinero en casa, así que el hombre lo siguió y esperó. El niño tomó 20 dólares de su hucha y afortunadamente el atracador se marchó. “Por eso obedecí. Él es más grande que yo y más alto que yo, y tiene un arma”, dijo el joven Nur.

Valentía y orgullo

Cuando el Departamento de Policía de Nueva York comenzó la investigación, el vicealcalde Kaz Daughtry decidió intervenir para devolver a Nur la cantidad de dinero que había sacado de su hucha, pero también le regaló un iPad de la ciudad, como forma de agradecimiento a su valentía.

“Tomó la decisión correcta. Se mantuvo tranquilo bajo presión, como pueden ver, dijo que no tenía miedo, pero tiene diez años. Seguro que estaba un poco nervioso. Supongo que este individuo probablemente tiene problemas de salud mental, diría yo, porque ¿qué clase de persona eres para robarle a un niño de diez años?”, comentó Daughtry.

La madre también se mostró muy orgullosa de su hijo, que cumplirá 11 años en unos meses, pero dice que está nerviosa. “Ahora tengo un poco de reticencia a permitirle ir y venir a menos que esté aquí con él, ya sabes, observándolo”, dijo la madre de la víctima, Nicole Edite. La policía de Nueva York se encuentra ahora en proceso de búsqueda del sospechoso.

Cómo actuar en caso de atraco

Los principales estamentos encargados de los temas de seguridad recomiendan principalmente ante estas situaciones actuar con calma dentro de lo posible. Lo más importante es priorizar la seguridad por encima de los bienes materiales que quiera sustraer el atracador. También recomiendan no oponer resistencia, especialmente si están armados, para posteriormente entregar las pertenencias y evitar el contacto visual para que no haya reacciones violentas en la medida de lo posible.

Atraco con arma de fuego (Colprensa)

Inmediatamente después de la situación embarazosa, si se han seguido las recomendaciones de los organismos, hay que buscar un lugar seguro para ponerse lo antes posible en contacto con la policía y solicitar asistencia médica si es necesaria. Posteriormente, una vez puesta la denuncia y detallados los objetos sustraídos, toca esperar a que las autoridades hagan su trabajo y se resuelva la situación lo antes posible.

