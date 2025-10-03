Un hombre se come tres kilos de caramelos y termina en el hospital: “Tenía un antojo enorme de botellas de cola”

HARIBO HAPPY COLA F!ZZ. (Haribo)

Nathan Rimmington, un británico de 33 años, pidió una bolsa de tres kilos de botellas de cola Haribo por Amazon y las ingirió en tres noches consecutivas después de la cena, consumiendo un total de 10.461 calorías. Uno o dos días después del antojo, comenzó a tener calambres en el estómago “insoportables” y decidió visitar a su médico de cabecera. Allí fue derivado al hospital donde pasó seis días ingresado por diverticulitis aguda, informa el medio inglés The Mirror.

Camionero de profesión, Nathan Rimmington dirige una empresa de transporte pesado en Barnsley, South Yorks. Con un gran antojo a la golosina con forma de botellas de coca cola, decidió pedir por internet, específicamente por Amazon, una bolsa de tres kilos de Haribo por un precio de 18 libras. “Estaba deseando que llegara. La verdad es que no soy muy goloso, simplemente me apetecían las botellas de cola de Haribo”, confiesa.

Después de recibirla y comerla durante tres días consecutivos, fue comiéndose la bolsa de chucherías después de la cena sin mucha preocupación. Sin embargo, al día siguiente de acabar con las botellas de coca cola, comenzó a sentir un fuerte dolor de tripa y no podía ni levantarse de la cama. “Estaba sudando, era horrible”.

Al no mejorar, pidió cita con su médico de cabecera. “Me quedé allí sentado pensando: ‘Ya basta, tengo que ir al médico’. Estaba literalmente tirado en el suelo de la sala de espera porque tenía unos dolores de estómago terribles y agudos”, cuenta. El doctor le derivó al hospital debido a una alta presión arterial, sudoración excesiva y cólicos. Una vez en el hospital, le comenzaron a hacer pruebas.

Hospitalizado por las golosinas

Dolor de tripa (Adobe Stock).

Una vez en el hospital al que fue enviado, el de Rotherham (South Yorkshire), tras sufrir una “sobredosis” de caramelos de coca cola Haribo, el personal detectó primero que sufría de una intoxicación alimentaria. Tenía una presión arterial peligrosamente alta, respiraba con dificultad y tenía calambres estomacales.

Después de realizarle una serie de pruebas, los médicos encontraron unos altos niveles de gelatina en su cuerpo. Un componente presente en la mayor parte de chucherías y que puede provocar obstrucciones intestinales si se consume en grandes cantidades, requiriendo en ocasiones intervención quirúrgica.

Al principio, explica el camionero, los médicos sospecharon que se trataba de una intoxicación alimentaria grave: “Entonces me dijeron: ”Tienes mucha gelatina [en el organismo], ¿comes muchos dulces?“. Dije que había tomado varias botellas de cola, me preguntaron cuántas y dije: “Tres kilos”. “No me pareció mal. Se reían y bromeaban conmigo”.

Tras haber confesado la pequeña travesura, los profesionales médicos diagnosticaron al camionero una diverticulitis agua, que es una hinchazón repentina e infección del intestino grueso. Además, le ordenaron no ingerir nada por vía oral y le conectaron goteo intravenoso durante sus seis días de ingreso hospitalario.

No más golosinas

Después de lo ocurrido, Nathan sufre de un trastorno por estrés postraumático causado por las botellas de gominola Haribo.

Ahora, solo las ve por su cumpleaños “mi mejor amigo me regaló una bolsa de 3 kg de botellas de cola de broma. Es como un trastorno de estrés postraumático; ahora veo una botella de cola y pienso que voy a acabar en urgencias. Mi consejo para evitar que no le pase lo mismo a nadie, que coma golosinas con moderación, que no se exceda y tome kilos de golpe”.