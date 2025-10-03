España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Por Infobae Noticias

Guardar
Aquí está los resultados del
Aquí está los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas (Infobae)

Triplex de la Once, una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios, anunció los resultados del sorteo 3 de las 14:00 horas de este viernes 3 de octubre publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 3 de octubre.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 2, 1, 7.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Javier Quintero, psiquiatra: “Nos cuesta ser felices. Es alinear mi propósito con lo que siento, y no siempre es fácil”

En su libro ‘¿Cómo estás? 21 días para crear el hábito de ser feliz’, Javier Quintero defiende la importancia de parar, escucharse y aprender a gestionar lo que sentimos para alcanzar un mayor bienestar

Javier Quintero, psiquiatra: “Nos cuesta

Un paramédico coge la ambulancia fuera del horario de trabajo y atropella a un peatón: se dio a la fuga y ha confesado su crimen un año más tarde

Tras negarlo en cinco ocasiones, el sanitario ha confesado que viajaba junto a su hijo

Un paramédico coge la ambulancia

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Entre esa cifra destacan 20.799,40 euros de gastos “personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada”

La UCO señala que Ábalos

Elisabeth de Bélgica y Amalia de los Países Bajos brillan en la abdicación del gran duque de Luxemburgo

Las herederas europeas han asistido al gran día del pequeño país, remarcando la importancia de sus figuras en sus respectivas monarquías

Elisabeth de Bélgica y Amalia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO señala que Ábalos

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

El Supremo juzgará al fiscal general entre el 3 y el 13 de noviembre y declararán el jefe de Gabinete de Ayuso y Lobato

Los drones alemanes que ha comprado el Ejército de Tierra por seis millones de euros: están diseñados para misiones de reconocimiento

Pepe Navarro y su casa de Ibiza, afectados por el temporal de la isla: “Era como tener una pared negra delante”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Siempre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Siempre tienes derecho a paro sin importar el motivo por el que te hayan despedido”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

María José Pino, española en Suiza: “Entre el sistema de pensiones y la mentalidad de guardar para el futuro, ahorras sin darte cuenta”

Un catedrático de Yale define el consumismo: “Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no nos gusta”

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro