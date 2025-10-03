El caso de “Nanny Nicoco”: de “niñero VIP” a depredador sexual y ahora detenido en Suiza por el abuso de 40 niños

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de miles de imágenes y vídeos de pornografía infantil en un escondite bajo un coche reveló la verdadera identidad de Nicolas, conocido como “Nanny Nicoco”, quien durante años se presentó como un niñero ejemplar y fue adorado por decenas de familias en Europa. La investigación, expuesta por Le Parisien, permitió identificar a cuarenta víctimas, de las cuales diez sufrieron violaciones. El acusado, de 36 años, fue arrestado en Suiza en julio de 2023 y permanece detenido a la espera de juicio, previsto para 2026.

La trayectoria de estuvo marcada por una reputación intachable en el ámbito del cuidado infantil. Originario de Alsacia y apasionado por los automóviles, este “niñero VIP” reorientó su carrera hacia la atención a la primera infancia, obteniendo el BAFA y el CAP, certificados profesionales franceses que le permitieron trabajar en guarderías, escuelas y centros de vacaciones. Su perfil, descrito como tranquilizador y entusiasta, le abrió las puertas de familias de editores, actores y empresarios, y en 2021 se convirtió en el cuidador oficial de un millonario ruso, acompañando a la familia entre Gstaad y San Petersburgo. “Es un compañero de juegos maravilloso, pero a la vez serio”, relató una madre a Le Parisien.

La demanda por los servicios de Nicolas se extendió desde Mónaco hasta Suiza y la Riviera Francesa. “Los niños lo adoraban. Les hacía hacer 10.000 actividades”, recordó otra madre al mismo medio. Su presencia generaba confianza tanto en padres como en hijos, lo que le permitió acceder a entornos privilegiados y mantener una imagen irreprochable durante años.

El “juego” que delató los crímenes de Nico

El abuso infantil representa una grave violación a los derechos de la niñez y exige atención, prevención y respuesta institucional urgente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El giro en la investigación se produjo en la primavera de 2023, cuando una denuncia presentada en Suiza destapó el caso. El hijo de una familia relató a su padre la existencia de un “juego de pene” que practicaba con “Nico”. A partir de este testimonio, la justicia suiza abrió una investigación y notificó a las autoridades francesas, aunque, según una fuente citada por Le Parisien, “entre la primera denuncia y su detención, tuvo tiempo de cobrarse una última víctima”.

El 30 de junio de 2023, Nicolas contactó a un amigo y le advirtió: “No puedo hablar contigo libremente. Podrían intervenirme”. Al día siguiente, desapareció y sus allegados recibieron informaciones falsas sobre su paradero, como un supuesto accidente mortal o una salida a México. En realidad, fue arrestado discretamente el 1 de julio en el aeropuerto de Ginebra, cuando intentaba embarcar en un vuelo junto a sus empleadores rusos.

La magnitud de los delitos quedó al descubierto tras el registro de su vehículo, donde la policía halló miles de archivos de pornografía infantil. Entre las víctimas identificadas, se encontraba Théo (nombre ficticio), un niño al que Nicolas había cuidado durante cinco años y que aparecía en varias grabaciones. La madre de Théo, al enfrentarse a las pruebas, expresó su consternación: “¿A cuántos niños les ha hecho esto?”.

Actualmente, Nicolas permanece bajo custodia en Suiza, tras haber admitido los hechos. Se prevé que el proceso judicial se celebre en 2026, y enfrenta una posible condena superior a diez años de prisión. El impacto en su entorno ha sido devastador. “No puedo creer que haya hecho lo que hizo, toda la familia está enferma”, declaró su madre a Le Parisien.