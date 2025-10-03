De Ginebra a París: atrapado el ladrón de relojes de un millón de euros

Ladrón con caja lleva de dólares. (Canva)

La Brigada para la Represión del Bandolerismo (BRB), una unidad policial francesa especializada en la persecución de robos y otras formas de crimen organizado, llevaba meses tras la pista del ladrón que robó relojes de lujo a un príncipe catarí por valor de más de un millón de euros. El detenido, un ciudadano argelino de 44 años, fue arrestado el pasado domingo 28 de septiembre por la noche en el aeropuerto Roissy Charles-de-Gaulle (Val-d’Oise), cerca de la Terminal E. Allí, la BRB lo esperaba tras haber seguido minuciosamente su rastro desde abril.

Lejos de tratarse de un delincuente común, el sospechoso ya era conocido por las autoridades de varios países europeos. Su historial incluye múltiples identidades y antecedentes por robos similares en Alemania y Bélgica. Este miércoles, fue condenado a dos años de prisión con orden de arresto y 10 años de prohibición de entrada al país, según la fiscalía parisina confirma a Le Parisien.

Los hechos se remontan al 3 de abril. Aquel día, un príncipe catarí de 39 años viajaba en un tren TGV entre Ginebra y París. Durante una parada en la estación de Bourg-en-Bresse, un cómplice bloqueó su paso deliberadamente. Fue el momento clave: mientras el príncipe se encontraba distraído, el ladrón aprovechó para apoderarse de dos maletas Hermès que transportaban una colección de relojes de lujo. En su peripecia, consiguió meter la maleta en otra más grande y bajarse del tren y subirse a otro con destino Lyon-Part-Dieu para luego dirigirse a Bruselas, cuenta Le Parisien.

Las maletas contenían relojes de las marcas Richard Mille y Rolex, valorados en 500.000 euros, 350.000 euros, 150.000 euros y 50.000 euros. En total, el perjuicio ascendería a 1.100.000 de euros, afirmó Paris-Match. El príncipe denunció los hechos nada más llegar a la Gare de Lyon, en París.

Un arresto con identidades múltiples

La investigación fue compleja y de varios meses hasta que pudieron localizar al sospechoso. Entre las pistas que ayudaron a capturar al sospechosos fueron clave las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de varios testigos. Pero fue el teléfono lo que le terminó por delatar. La policía rastreó una línea asociada a los movimientos y rutas del sospechoso. Al examinar esta línea con más detalle, la policía se dio cuenta de que su propietario volaba regularmente entre Francia y Argelia. La policía ya le conocía por un vuelo anterior.

Cuando fue arrestado en el aeropuerto, el ladrón llevaba consigo 4.500 € en efectivo. Sin embargo, la BRB descubrió algo más interesante. Al tomar sus huellas dactilares, la policía francesa descubrió que el sospechoso era conocido por once identidades diferentes en toda Europa, especialmente por robos cometidos en Bélgica y Alemania. En este último país, también figura en una lista de personas buscadas.

Este miércoles, el tribunal de París lo condenó a dos años de prisión con orden inmediata de arresto, además de prohibirle la entrada al país galo durante los próximos diez años. La BRB celebra así una operación al haber dado con el escurridizo ladrón de lujo.