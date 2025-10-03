España

De Ginebra a París: atrapado el ladrón de relojes de un millón de euros

Después de meses de investigación la brigada detuvo al sospechoso en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle

Por Paula Alonso

Guardar
Ladrón con caja lleva de
Ladrón con caja lleva de dólares. (Canva)

La Brigada para la Represión del Bandolerismo (BRB), una unidad policial francesa especializada en la persecución de robos y otras formas de crimen organizado, llevaba meses tras la pista del ladrón que robó relojes de lujo a un príncipe catarí por valor de más de un millón de euros. El detenido, un ciudadano argelino de 44 años, fue arrestado el pasado domingo 28 de septiembre por la noche en el aeropuerto Roissy Charles-de-Gaulle (Val-d’Oise), cerca de la Terminal E. Allí, la BRB lo esperaba tras haber seguido minuciosamente su rastro desde abril.

Lejos de tratarse de un delincuente común, el sospechoso ya era conocido por las autoridades de varios países europeos. Su historial incluye múltiples identidades y antecedentes por robos similares en Alemania y Bélgica. Este miércoles, fue condenado a dos años de prisión con orden de arresto y 10 años de prohibición de entrada al país, según la fiscalía parisina confirma a Le Parisien.

La Policía detiene a 36 ladrones napolitanos especializados en robos de relojes de lujo

Los hechos se remontan al 3 de abril. Aquel día, un príncipe catarí de 39 años viajaba en un tren TGV entre Ginebra y París. Durante una parada en la estación de Bourg-en-Bresse, un cómplice bloqueó su paso deliberadamente. Fue el momento clave: mientras el príncipe se encontraba distraído, el ladrón aprovechó para apoderarse de dos maletas Hermès que transportaban una colección de relojes de lujo. En su peripecia, consiguió meter la maleta en otra más grande y bajarse del tren y subirse a otro con destino Lyon-Part-Dieu para luego dirigirse a Bruselas, cuenta Le Parisien.

Las maletas contenían relojes de las marcas Richard Mille y Rolex, valorados en 500.000 euros, 350.000 euros, 150.000 euros y 50.000 euros. En total, el perjuicio ascendería a 1.100.000 de euros, afirmó Paris-Match. El príncipe denunció los hechos nada más llegar a la Gare de Lyon, en París.

Un arresto con identidades múltiples

Personas en el aeropuerto Charles-de-Gaulle
Personas en el aeropuerto Charles-de-Gaulle en Roissy. (REUTERS/Pascal Rossignol/Archivo)

La investigación fue compleja y de varios meses hasta que pudieron localizar al sospechoso. Entre las pistas que ayudaron a capturar al sospechosos fueron clave las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios de varios testigos. Pero fue el teléfono lo que le terminó por delatar. La policía rastreó una línea asociada a los movimientos y rutas del sospechoso. Al examinar esta línea con más detalle, la policía se dio cuenta de que su propietario volaba regularmente entre Francia y Argelia. La policía ya le conocía por un vuelo anterior.

Cuando fue arrestado en el aeropuerto, el ladrón llevaba consigo 4.500 € en efectivo. Sin embargo, la BRB descubrió algo más interesante. Al tomar sus huellas dactilares, la policía francesa descubrió que el sospechoso era conocido por once identidades diferentes en toda Europa, especialmente por robos cometidos en Bélgica y Alemania. En este último país, también figura en una lista de personas buscadas.

Este miércoles, el tribunal de París lo condenó a dos años de prisión con orden inmediata de arresto, además de prohibirle la entrada al país galo durante los próximos diez años. La BRB celebra así una operación al haber dado con el escurridizo ladrón de lujo.

Temas Relacionados

SucesosRobosAeropuertosEspaña-InternacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados del Sorteo 4 Super

Madrid es del sector privado: la educación y la sanidad concertada absorben más del doble de fondos públicos que la media nacional

Más del 8,5% de los recursos públicos madrileños se destinan a centros concertados y empresas privadas

Madrid es del sector privado:

Un hombre de 58 años se enfrenta a una multa de hasta 100.000 euros por quemar lana de oveja sin autorización

La eliminación ilegal de residuos puede ser muy costosa en Baja Sajonia. En función del tipo y la cantidad de residuos, se pueden imponer multas de hasta 100.000 euros, como demuestra un caso reciente en Hoopte

Un hombre de 58 años

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

Fernando Azor, psicólogo, opina sobre pesarse todos los días: “Te vas a desesperar”

El experto reflexiona sobre las consecuencias psicológicas de este hábito y ofrece soluciones alternativas para lograr resultados que perduran en el tiempo

Fernando Azor, psicólogo, opina sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Chistorras’, ‘soles’, ‘folios’ o ‘lechugas’:

‘Chistorras’, ‘soles’, ‘folios’ o ‘lechugas’: el lenguaje que el exasesor Koldo García y su pareja Patricia Uriz utilizaban para ocultar dinero en efectivo

El PSOE entregó a Ábalos y a Koldo pagos en efectivo en sobres del partido: “He mandado a un motorista a recoger el dinero”

La Armada presenta su nuevo submarino con la presencia de la ministra de Defensa: “El más ambicioso de la industria española”

La UCO señala que Ábalos desembolsó 95.000 euros en efectivo sin dejar rastro y que recibía sobres del PSOE

Un policía Nacional aprovecha el deterioro cognitivo de un excompañero ya anciano para robárselo todo: 101.000 euros, un BMW y varias fincas

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 4 Super

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Falta de ahorro, precariedad laboral y precios disparados hacen que sólo 3 de cada 10 jóvenes puedan comprar una vivienda

‘Hoteles’ de abejas, las instalaciones que ayudan a proteger una especie imprescindible para el ecosistema

El precio de la vivienda en España sube más del doble que la media de los países de la eurozona y de la UE

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro