Una joven inglesa fue al hospital pensando que tenía apendicitis y terminó dando a luz a un niño : “Es un milagro”

La mujer desconocía que estaba embarazada y dio negativo en una prueba previa

Por Carolina Montes

Foto genérica de una mujer
Foto genérica de una mujer embarazada. EFE/Zayra Mo

Una joven de 26 años fue trasladada de urgencia al hospital porque sospechaba que tenía apendicitis y terminó dando a luz a un niño a las pocas horas. Esto es lo que le ocurrió a Megan Isherwood una mujer de la localidad inglesa de Blackpool que se llevó una gran sorpresa después de sufrir fuertes dolores en su costado.

Megan sintió consistentes molestias en el costado derecho por lo que llamó a la ambulancia para ser trasladada a urgencias. En un primer momento, los paramédicos pensaban que era una simple apendicitis por los síntomas que tenía, pero después de hacerle una serie de pruebas se encontraron con la sorpresa de que en realidad estaba embarazada.

Una cabeza y un pie aparecieron en la ecografía y tomografía que se le realizaron. Por lo que la dirigieron al Hospital de Burnley, pero no dio tiempo a que llegara y dio a luz de camino a un pequeño bebé de 33 semanas que pesó 2 kilos.

Un embarazo inesperado

La joven se despertó la mañana del 9 de septiembre con un malestar y un dolor fuerte en el costado derecho. Le estaba ayudando una amiga a la que pidió una bebida para subir su tensión, ya que la notaba baja. Sin embargo, su acompañante al verla tan mal decidió que lo mejor era ir al hospital.

Llamaron a la ambulancia, que se presentó en menos de una hora en la casa de Megan. Los paramédicos le tomaron las constantes vitales y junto a los síntomas que tenía dedujeron que tenía apendicitis. El dolor en el costado, la frecuencia cardiaca alta y las náuseas eran claros indicativos de ello.

El traslado al Hospital de Blackpool se produjo con normalidad hasta que llegó a la Unidad de Cuidados Intensivos. Allí, empezó a sangrar con mucha fuerza hasta tal punto de marchar la cama en la que se encontraba. Fue trasladada hacia otra área del centro médico y hasta 15 sanitarios estuvieron intentando descifrar qué era lo que le ocurría.

Tal y como explica la joven y narra Daily Mirror: “Decidieron hacerme una tomografía computarizada (TAC) y una ecografía para descartar un embarazo, pero fue entonces cuando encontraron una cabeza y un pie”

Una sorpresa que califica de milagro

Después de ver las imágenes y corroborar su embarazo, decidieron derivarla al Hospital de Burnley. Un hecho curioso es que la mujer se hizo unas pruebas de embarazo días antes y no salió positivo, según ella.

De camino al hospital, dio a luz a un niño al que llamó Jackson. Nació 33 semanas antes de lo previsto y su madre no podía dejar de estar en shock. “Simplemente apareció de la nada. No cambiaría nada, excepto que ojalá Jackson me hubiera avisado de su existencia antes de nacer. Es un milagro”, dice la joven según Daily Mirror.

El bebé dejó de respirar al poco tiempo, pero los paramédicos consiguieron reanimarlo. Cuando llegaron al hospital, el pequeño fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y la madre a urgencia a la sala de partos. Tanto ella como su hijo tenían una infección denominada sepsis, una respuesta descontrolada del cuerpo a causa de una infección y que puede ser mortal. Afortunadamente, ambos se recuperaron al recibir antibióticos.

El pequeño Jackson se quedó ingresado en el hospital y a los dos días volvió a dejar de respirar, pero fue reanimado de nuevo. “No se dio a conocer antes de nacer, pero definitivamente lo hizo después de casi morir dos veces. Es un niño muy valiente”, comenta su madre.

Jackson fue dado de alta el 25 de septiembre, casi un mes después de su nacimiento, y ha estado feliz en casa con su madre. Megan contó a los medios británicos que su comunidad local le ha estado ayudando desde que se enteraron del inesperado nacimiento de su hijo y les han aportado suministros suficientes para que tanto el bebé como ella estén bien.

