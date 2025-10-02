Precio de la luz España: la tarifa máxima bajará y la mínima subirá este viernes 3 de octubre

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día de contrastes para los usuarios del servicio de energía eléctrica en España luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) diera a conocer los precios oficiales de la luz para este 3 de octubre de 2025.

Mientras la tarifa máxima registró una baja importante de más de 80 euros, el precio mínimo se duplicó. Todo esto de un día para otro.

Por su parte, la tarifa promedio registró un incremento de alrededor de los 10 euros para este viernes.

Es importante mencionar que las tarifas del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive hay precios cada hora, por lo que es fundamental mantenerse informado y evitar sorpresas.

Con esta información podrás saber cuál es el mejor momento del día para hacer el uso extendido de la luz y evitar aumentos indeseables en la factura, de paso que ayudas al medio ambiente.

Precio de la luz

Fecha : viernes 3 de octubre de 2025.

Precio medio : 93.25 euros por megavatio hora.

Precio más alto : 144.93 euros por megavatio hora.

Precio más bajo: 32.55 euros por megavatio hora.

El precio de la luz cada hora

El precio de la luz no solo cambia a diario, sino que lo hace cada hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas , el precio de la luz será de 116,68 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas , la tarifa de la luz será de 112,61 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 105,5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 104,06 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 104,04 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 106,18 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas , la tarifa de la luz será de 110,61 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas , el precio de la electricidad será de 124,45 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas , el precio de la luz será de 133,44 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 115,58 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 69,88 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas , el precio de la electricidad será de 49,7 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas , la tarifa de la luz será de 41,79 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas , el precio de la luz será de 39,13 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 39,12 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas , el precio de la electricidad será de 38,23 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas , el precio de la luz será de 44,1 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 58,39 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 94,91 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas , el precio de la luz será de 119,98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas , la tarifa de la electricidad será de 138,76 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas , el precio del servicio eléctrico será de 134,48 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas , la tarifa del servicio eléctrico será de 120,81 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 116,5 euros por megavatio hora.