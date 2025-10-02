España

Precio de la luz España: la tarifa máxima bajará y la mínima subirá este viernes 3 de octubre

La OMIE actualiza todos los días las tarifas del servicio de energía eléctrica en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día de contrastes para los usuarios del servicio de energía eléctrica en España luego que el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) diera a conocer los precios oficiales de la luz para este 3 de octubre de 2025.

Mientras la tarifa máxima registró una baja importante de más de 80 euros, el precio mínimo se duplicó. Todo esto de un día para otro.

Por su parte, la tarifa promedio registró un incremento de alrededor de los 10 euros para este viernes.

Es importante mencionar que las tarifas del servicio de energía eléctrica cambia todos los días, inclusive hay precios cada hora, por lo que es fundamental mantenerse informado y evitar sorpresas.

Con esta información podrás saber cuál es el mejor momento del día para hacer el uso extendido de la luz y evitar aumentos indeseables en la factura, de paso que ayudas al medio ambiente.

Precio de la luz

  • Fecha: viernes 3 de octubre de 2025.
  • Precio medio: 93.25 euros por megavatio hora.
  • Precio más alto: 144.93 euros por megavatio hora.
  • Precio más bajo: 32.55 euros por megavatio hora.

El precio de la luz cada hora

El precio de la luz
El precio de la luz no solo cambia a diario, sino que lo hace cada hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

  • De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 116,68 euros por megavatio hora.
  • De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 112,61 euros por megavatio hora.
  • De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 105,5 euros por megavatio hora.
  • De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 104,06 euros por megavatio hora.
  • De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 104,04 euros por megavatio hora.
  • De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 106,18 euros por megavatio hora.
  • De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 110,61 euros por megavatio hora.
  • De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 124,45 euros por megavatio hora.
  • De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 133,44 euros por megavatio hora.
  • De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 115,58 euros por megavatio hora.
  • De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69,88 euros por megavatio hora.
  • De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 49,7 euros por megavatio hora.
  • De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 41,79 euros por megavatio hora.
  • De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 39,13 euros por megavatio hora.
  • De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 39,12 euros por megavatio hora.
  • De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 38,23 euros por megavatio hora.
  • De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 44,1 euros por megavatio hora.
  • De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 58,39 euros por megavatio hora.
  • De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 94,91 euros por megavatio hora.
  • De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 119,98 euros por megavatio hora.
  • De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 138,76 euros por megavatio hora.
  • De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 134,48 euros por megavatio hora.
  • De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120,81 euros por megavatio hora.
  • De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 116,5 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la LuzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

“Dejar Argentina fue fácil, acostumbrarme a España no tanto”: una argentina que vive en Madrid explica su experiencia

Estos son loa principales desafíos a los que se enfrentó Ludi

“Dejar Argentina fue fácil, acostumbrarme

La UCO pide rastrear las cuentas y datos tributarios de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras por el ‘caso Koldo’

Los investigadores reclaman acceder a más de veinte cuentas y a la información fiscal de 2017 a 2024 para comprobar si recibieron contraprestaciones irregulares

La UCO pide rastrear las

El ascensor de una residencia de ancianos se estropea y los pacientes tienen que ser bajados en sillas por las escaleras

No es la primera vez que esta residencia francesa sufre averías en equipos instalados hace apenas dos años

El ascensor de una residencia

Elon Musk rompe el techo de la riqueza mundial: es el primero en la historia con un patrimonio de 500.000 M de dólares

Entre sus principales activos destacan su participación del 12% en Tesla y del 42% en la empresa aeroespacial SpaceX, cuya valoración ronda los 400.000 millones de dólares

Elon Musk rompe el techo

Una pasajera borracha obliga al aterrizaje de emergencia de un avión en otro destino: “Estaba fuera de control”

Las aerolíneas se desvían cuando los viajeros desobedecen a la tripulación. La mujer fue arrestada por la policía

Una pasajera borracha obliga al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO pide rastrear las

La UCO pide rastrear las cuentas y datos tributarios de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras por el ‘caso Koldo’

Una gerente de Mercadona es despedida por falta de control en el stock de naranjas destinadas a zumo: es improcedente, pero no nulo

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: Israel da por terminada la “provocación de Hamás-Sumud” y los tripulantes serán deportados a Londres y Madrid

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

ECONOMÍA

Elon Musk rompe el techo

Elon Musk rompe el techo de la riqueza mundial: es el primero en la historia con un patrimonio de 500.000 M de dólares

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2025: día que paga CaixaBank, Unicaja, BBVA y otras entidades

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Alberto Sánchez, abogado, explica qué hacer si tu casero quiere echarte del piso: “No puede ser un simple capricho”

DEPORTES

Jürgen Klopp tiene claro que

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatros veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”

Fernando Alonso y el sistema de refrigeración: la batalla contra el calor en el GP de Singapur

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda