Paula Cruz, una española que vive en Estados Unidos: “Es un país para trabajar, pero no para vivir”

Una española en Estados Unidos explica cuál en la parte positiva y la negativa de vivir en cada uno de estos países. (@itspaulacruz/TikTok)

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a día 1 de enero de 2025 había 3.045.966 personas de nacionalidad española residentes en el extranjero, siendo en el continente americano donde se encontrarían más de 1.800.000 de ellas. Cada vez son más las personas que, principalmente por motivos económicos, toman la decisión de hacer las maletas y asentarse en otros países.

Las redes sociales se han convertido en un potente altavoz para estas personas: el interés que suscita en el conjunto general de la población conocer otras culturas del mundo ha provocado que estos contenidos cada vez sean más numerosos y virales. En estos vídeos, las personas que viven en el extranjero explican cuáles son las cosas que más les sorprenden de su nuevo destino, los motivos por los que han decidido marcharse, lo que más echan de menos y los choques culturales que han experimentado.

Aunque generalmente encuentran en estos lugares un segundo hogar, ya que allí observan aspectos por los que quedan fascinados y que desearían que fuesen así en España, son muchas las personas que también señalan aspectos negativos. Paula Cruz, una joven española que reside en Estados Unidos, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@itspaulacruz) en el que hace balance entre ambos países.

La calidad de vida en España y en Estados Unidos

“Mucha gente me pregunta: ‘¿Prefieres vivir en España o en EE. UU.?’. Es difícil comparar dos países que funcionan tan diferente y, como siempre digo, ambos tienen cosas positivas y negativas“, explica la creadora de contenido. Paula Cruz resume su reflexión de la siguiente manera: “España es un país para vivir, pero no para trabajar; Estados Unidos es un país para trabajar, pero no para vivir”.

Según la experiencia de la joven, la forma de vivir en Estados Unidos potencia mucho más el aspecto laboral y económico que el social, lo que provoca que, monetariamente hablando, sea una buena opción para aquellos que buscan trabajos mejor remunerados; sin embargo, en otros aspectos, considera que España es un país mucho más atractivo.

La creadora de contenido española señala que Estados Unidos es buen país para trabajar, pero no para vivir. (Adobe Stock)

“La calidad de vida que tenemos en España la hay en muy pocos países del mundo”, asevera. “Es increíble para vivir, pero para trabajar no es tan increíble”. Sin embargo, con el caso de Estados Unidos ocurre justamente lo contrario: “Es un país rico, es un país en el que la economía funciona muy bien”. Así, tal y como destaca Paula, “hay muchísimo trabajo, se paga bien, puedes ganar muchísimo dinero...”.

Sin embargo, no todo es positivo: “La calidad de vida no es ni parecida a la que tenemos en España”. Sus palabras han generado bastante controversia en los comentarios, ya que son muchos los usuarios que han señalado que su opinión no es acertada y que en Estados Unidos “también se vive bien”: “Yo me crie en España, llevo 11 años viviendo en Estados Unidos y no vuelvo a España ni aunque me paguen", expresa uno.

Por el contrario, otros sí han secundado las palabras de Paula Cruz, asegurando que coinciden con la idea de que Estados Unidos es un país para trabajar, pero no para vivir: “Como español que llevan 5 años en EE. UU., coincido al 100 %. Aquí tienes dinero, pero no tiempo. En España tienes tiempo, pero no dinero”.