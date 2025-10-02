España

La Primitiva: este es el número ganador del sorteo del 2 de octubre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con la Primitiva puedes ganar
Con la Primitiva puedes ganar un premio desde los tres aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)

Loterías y Apuestas del Estado compartió los ganadores del más reciente premio celebrado por Primitiva.

Fecha: jueves 2 de octubre de 2025.

Combinación ganadora: 05, 18, 26, 29, 34 y 39.

Complementario: 08.

Íntegro: 9.

Joker: 8617497.

Tres veces a la semana, cada lunes, jueves y sábado, la Primitiva realiza su sorteo millonario.

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un plazo de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso de Primitiva, únicamente tienes tres meses contados desde el día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este tiempo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el único instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo jugar La Primitiva?

Como cada jueves, se
Como cada jueves, se llevó a cabo un sorteo de la Primitiva (Loterías y Apuestas del Estado)

Para jugar el sorteo de la Primitiva y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros, puedes apostar desde dos euros.

La apuesta de La Primitiva tiene como objetivo seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Además, puedes agregar al sorteo El Joker, una apuesta extra que entrega una combinación aleatoria de siete cifras con los que puedes ganar hasta un millón de euros.

Puedes ganar un premio desde los tres aciertos, en el caso de La Primitiva y desde un acierto para la apuesta de El Joker.

La historia de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Primitiva
Los pasos para jugar Primitiva son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Primitivaespaña-loteríasNoticias

Últimas Noticias

Quién asume el coste de la deportación de los 65 activistas españoles de la Flotilla desde Israel

La deportación será el lunes 6 y el martes 7 de octubre, según el ministro de Exteriores italiano

Quién asume el coste de

Comprobar EuroDreams: el número ganador para este 2 de octubre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar EuroDreams: el número ganador

Lotería Nacional: comprobar el premio mayor del jueves 2 de octubre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Lotería Nacional: comprobar el premio

Los arbustos que florecen incluso en invierno: una opción ideal para tener un jardín colorido todo el año

Los arbustos de floración invernal ganan popularidad por su resistencia y color en el jardín

Los arbustos que florecen incluso

Comprobar Bonoloto: los resultados para este 2 de octubre

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: los resultados para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién asume el coste de

Quién asume el coste de la deportación de los 65 activistas españoles de la Flotilla desde Israel

Última hora de la Flotilla hacia Gaza: miles de personas se manifiestan en toda España en apoyo a la Global Sumud y contra el “genocidio israelí”

El juez Peinado señala a Pedro Sánchez como origen de los presuntos delitos de Begoña Gómez

Una familia gallega se queda varada en Islandia por la quiebra de su aerolínea y tiene que pagar 3.500 euros por vuelos alternativos: “Nos enteramos por la prensa”

María Cardona, abogada experta en Extranjería: “Puedes perder tu nacionalidad española sin darte cuenta”

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 2 octubre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La cláusula que los caseros deben incluir en el contrato: si no lo hacen, están obligados a devolverle la fianza al inquilino aunque se vaya antes de lo pactado

El ahorro de los españoles en planes de pensiones bate récords tras alcanzar 12.616 euros de media por partícipe

Gobierno y comunidades no llegan a un acuerdo sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda y aplazan la reunión a la semana que viene “para buscar el consenso”

DEPORTES

El Getafe se rinde a

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro

Jürgen Klopp tiene claro que no volverá al fútbol: “Durante 25 años fui cuatro veces al cine y a dos bodas y una fue la mía”

Álex Corretja explica los secretos detrás del éxito de Carlos Alcaraz: “Demuestra una tranquilidad y una sangre fría”