Cuatro dentistas y un contable serán juzgados por defraudar 2,3 millones de euros, con pérdidas de 500.000 para la Seguridad Social

Imagen recurso de un paciente de dentista (Getty Images)

Cuatro cirujanos dentistas y un contable colegiado de Yvelines, en Francia, serán juzgados en marzo de 2026 por el Tribunal Penal de Versalles. Los acusados son sospechosos de fraude organizado contra la Caja de Seguro Médico Primario de Yvelines (CPAM), falsificación y uso de documentos falsos, malversación de fondos, trabajo no declarado, complicidad en el ejercicio ilegal de la odontología, blanqueo de capitales y complicidad en este delito, según informa el medio Le Parisien. Tras un año de investigación, los agentes policiales han podido desmantelar esta red de fraude, de una “magnitud excepcional”, como lo ha definido el coronel Denis Hebinger, comandante de la sección de investigación de Versalles.

Los beneficios de la estafa se estiman en 2,3 millones de euros, suponiendo una pérdida de 500.000 euros a la Caja de Seguro Médico Primario de Yvelines (CPAM), una organización dentro del sistema de la Seguridad Social del país.

A la espera de ser juzgados, los cinco acusados fueron puestos bajo vigilancia policial con prohibición de ejercer su profesión y salir del territorio nacional. Esta decisión fue tomada tras su puesta a disposición de la Fiscalía de Versalles el martes pasado, según France Blue.

Implantes de oro

La investigación comenzó en octubre de 2024 tras un informe de la CPAM, y estuvo liderada por la sección de investigación de Versalles, con el apoyo del Grupo de Gendarmería Departamental (GGD) de Yvelines, el Grupo de Investigación Interministerial de Versalles (GIR) y el Comando de Medio Ambiente y Salud (CESAN) de la Gendarmería Nacional, como informa Le Parisien.

Esta organización se percató de que la empresa estaba cobrando entre cinco y ocho veces más por tratamientos médicos costosos, como los implantes, que otras clínicas de su mismo tamaño. Cuando un paciente acudía por unas caries, ellos aprovechaban para proponer implantes que costaban varios miles de euros. Además, la mecánica de actuación para gastar el dinero era la siguiente: la compra de relojes de lujo para blanquear el dinero. Todo esto era posible por la esencial actuación del contable, que puso en marcha una hábil estrategia fraudulenta.

Gracias a la investigación, se han conseguido incautar más de 1,4 millones de euros en activos ilícitos, de esos 2,3 millones de euros totales de fraude.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Fraudes financieros en el mapa europeo

Aunque este caso se centra en Francia, las estafas financieras afectan a nivel global. En Europa, los principales organismos que las combaten son la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea. En 2024, la OLAF destapó fraudes por valor de 870 millones de euros, mientras que la Fiscalía Europea recibió más de 6.000 denuncias, lo que supuso un 56% más que en 2023. Esto demuestra una incremento en el número y el valor de los casos detectados, indicando una constante evolución y complejidad de las actividades delictivas en Europa.

Además, el avance de la tecnología es un factor que está facilitando estas prácticas fraudulentas. Con el auge de internet, muchos delincuentes operan desde el extranjero, complicando la investigación y persecución judicial.