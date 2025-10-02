España

Cuatro dentistas y un contable serán juzgados por defraudar 2,3 millones de euros, con pérdidas de 500.000 para la Seguridad Social

Los cinco acusados están a la espera de ser juzgados por fraude organizado a la Caja de Seguro Médico Primario de Yvelines, en Francia

Por María Rodríguez

Guardar
Imagen recurso de un paciente
Imagen recurso de un paciente de dentista (Getty Images)

Cuatro cirujanos dentistas y un contable colegiado de Yvelines, en Francia, serán juzgados en marzo de 2026 por el Tribunal Penal de Versalles. Los acusados son sospechosos de fraude organizado contra la Caja de Seguro Médico Primario de Yvelines (CPAM), falsificación y uso de documentos falsos, malversación de fondos, trabajo no declarado, complicidad en el ejercicio ilegal de la odontología, blanqueo de capitales y complicidad en este delito, según informa el medio Le Parisien. Tras un año de investigación, los agentes policiales han podido desmantelar esta red de fraude, de una “magnitud excepcional”, como lo ha definido el coronel Denis Hebinger, comandante de la sección de investigación de Versalles.

Los beneficios de la estafa se estiman en 2,3 millones de euros, suponiendo una pérdida de 500.000 euros a la Caja de Seguro Médico Primario de Yvelines (CPAM), una organización dentro del sistema de la Seguridad Social del país.

A la espera de ser juzgados, los cinco acusados fueron puestos bajo vigilancia policial con prohibición de ejercer su profesión y salir del territorio nacional. Esta decisión fue tomada tras su puesta a disposición de la Fiscalía de Versalles el martes pasado, según France Blue.

Implantes de oro

La investigación comenzó en octubre de 2024 tras un informe de la CPAM, y estuvo liderada por la sección de investigación de Versalles, con el apoyo del Grupo de Gendarmería Departamental (GGD) de Yvelines, el Grupo de Investigación Interministerial de Versalles (GIR) y el Comando de Medio Ambiente y Salud (CESAN) de la Gendarmería Nacional, como informa Le Parisien.

Esta organización se percató de que la empresa estaba cobrando entre cinco y ocho veces más por tratamientos médicos costosos, como los implantes, que otras clínicas de su mismo tamaño. Cuando un paciente acudía por unas caries, ellos aprovechaban para proponer implantes que costaban varios miles de euros. Además, la mecánica de actuación para gastar el dinero era la siguiente: la compra de relojes de lujo para blanquear el dinero. Todo esto era posible por la esencial actuación del contable, que puso en marcha una hábil estrategia fraudulenta.

Gracias a la investigación, se han conseguido incautar más de 1,4 millones de euros en activos ilícitos, de esos 2,3 millones de euros totales de fraude.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Fraudes financieros en el mapa europeo

Aunque este caso se centra en Francia, las estafas financieras afectan a nivel global. En Europa, los principales organismos que las combaten son la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea. En 2024, la OLAF destapó fraudes por valor de 870 millones de euros, mientras que la Fiscalía Europea recibió más de 6.000 denuncias, lo que supuso un 56% más que en 2023. Esto demuestra una incremento en el número y el valor de los casos detectados, indicando una constante evolución y complejidad de las actividades delictivas en Europa.

Además, el avance de la tecnología es un factor que está facilitando estas prácticas fraudulentas. Con el auge de internet, muchos delincuentes operan desde el extranjero, complicando la investigación y persecución judicial.

Temas Relacionados

DelincuenciaFranciaSeguridad socialFraudeDentistaInvestigaciónTribunalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

El letrado insta a los afectados por estafas electrónicas como el 'smishing' a exigir a la entidad financiera una devolución, ya que es quien tiene custodia de los fondos

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el

Shein tendrá en París su primera tienda física permanente de Europa: prevé abrir cinco más en Francia

El gigante de la moda rápida ha elegido la capital francesa para sus primeros pasos hacia la expansión en el continente

Shein tendrá en París su

Este animal que cabe en la palma de tu mano puede romper un cristal antibalas

Este crustáceo marino sigue asombrando a la ciencia por su fuerza y complejidad evolutiva

Este animal que cabe en

José Antonio Latre, experto en gran consumo: “Si tuviera que invertir, lo haría en fast food o en alta gastronomía prémium, no en la clase media”

La creciente calidad de la oferta y el cambio en los hábitos de consumo convierten a las secciones “ready to eat” en un competidor directo para la hostelería tradicional

José Antonio Latre, experto en

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional celebra el

La Policía Nacional celebra el día de su patrón sin sus principales sindicatos, que rechazan el “arbitrario” reparto de medallas apoyado en una ley franquista

Un turista es confundido con un propagandista ruso en un viaje a Turquía: de vacaciones a pesadilla

Procedente el despido de la directora de una sucursal de Caixabank que abría tarde y cerraba pronto, dejando a clientes esperando en la puerta

Un vuelo de París a Washington regresa de emergencia por un problema en los baños

Una anciana vende la mitad de su vivienda a la empresa de una amiga y, aunque nunca se demostró que recibiera el dinero, no hubo estafa

ECONOMÍA

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

Shein tendrá en París su primera tienda física permanente de Europa: prevé abrir cinco más en Francia

José Antonio Latre, experto en gran consumo: “Si tuviera que invertir, lo haría en fast food o en alta gastronomía prémium, no en la clase media”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”