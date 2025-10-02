España

Clima en Barcelona: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Barcelona)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este jueves en Barcelona, España.

El clima para este jueves en Barcelona alcanzará los 22 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 1.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 78%, durante el día; y del 8%, con una nubosidad del 73%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Barcelona (Imagen ilustrativa Infobae)

Barcelona se ubica al noreste de España, en la costa mediterránea de la península ibérica, en donde dominan dos tipos de clima: el mediterráneo continental y subtropical húmedo.

El clima mediterráneo continental se da principalmente al sur de Barcelona y se caracteriza por inviernos templados y veranos secos y cálidos.

Mientras que la temporada de lluvias en este estado del tiempo se hace presente principalmente durante invierno o en las estaciones intermedias.

Por su parte el clima subtropical húmedo ocurre en la parte más al norte de la región, que se caracteriza por inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos.

En tanto, no hay una temporada de lluvias como tal en este clima, ya que las precipitaciones caen bien repartidas a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España, la temperatura máxima en Barcelona ronda los 30 grados centígrados y se da en los meses de julio y agosto.

En el caso de la temperatura mínima la Aemet menciona que está por debajo de los cero grados centígrados entre diciembre y enero.

Los meses en los que cae más lluvia en Barcelona son entre septiembre y octubre. Mientras que los días de nevadas son muy pocos, no más de 10 al año, en promedio.

En Barcelona la temperatura máxima
En Barcelona la temperatura máxima ronda los 30 grados y la mínima los bajo cero (Gobierno de Barcelona)

Los cuatro climas de España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

BarcelonaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Última hora de la Flotilla a la Franja de Gaza: trece embarcaciones interceptadas por la Armada israelí, pero una treintena continúa avanzando

Más de 45 embarcaciones con ayuda humanitaria y unos 500 activistas internacionales han entrado ya en la denominada zona de alto riesgo: la Armada israelí ha interceptado ya seis naves

Última hora de la Flotilla

Ranking Prime Video España: mejores películas del día para engancharse desde el inicio

Prime Video se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

Ranking Prime Video España: mejores

Los mejores filmes de Netflix España para ver en cualquier momento

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

Los mejores filmes de Netflix

Números ganadores del Cupón Diario de la Once de este 1 de octubre

Esta lotería celebra cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este miércoles

Números ganadores del Cupón Diario

Número ganador de la lotería 6/49 de este 1 de octubre

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo de la 6/49 dado a conocer por las Loterías de Catalunya

Número ganador de la lotería
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la Flotilla

Última hora de la Flotilla a la Franja de Gaza: trece embarcaciones interceptadas por la Armada israelí, pero una treintena continúa avanzando

Ayuso encarga ya el Belén navideño para la Puerta del Sol por 48.000 euros y pide que se coloquen “misterios” en su despacho y en el de su jefe de gabinete MAR

Ada Colau: “Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente”

La tiktoker española Ana Alcalde, apodada “Barbie Gaza”, se convierte en el rostro mediático de la Global Sumud Flotilla que avanza hacia Gaza

Comisión Antiviolencia sanciona con hasta 5.000 euros a 38 ciudadanos por las protestas pro-Palestina en la Vuelta ciclista

ECONOMÍA

Número ganador de la lotería

Número ganador de la lotería 6/49 de este 1 de octubre

Madrid estrenará un Carnet Senior para los mayores de 60 años: supondrá un gasto de 400 millones de euros por año

Maca Linnebrink, persona que vive en Austria: “Gané 1.700 euros trabajando diez días como niñera”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”